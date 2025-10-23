به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «ژیل کاربونییه»، معاون رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ با ابراز نگرانی از شدت بحرانهای انسانی در آفریقا گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰ درگیری مسلحانه فعال در آفریقا جریان دارد که حدود ۴۰ درصد از مجموع درگیریهای مسلحانه در جهان را تشکیل میدهد.
او در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه افزود: تعداد درگیریهای مسلحانه در آفریقا از سال ۲۰۲۰ تاکنون ۴۵ درصد افزایش یافته و این روند نشانهای بسیار نگرانکننده است.
به گفته او، این درگیریها موجب آوارگی بیش از ۳۵ میلیون نفر در سراسر قاره آفریقا شده است که تقریباً نیمی از جمعیت آوارگان جهان را تشکیل میدهند.
بحران تأمین مالی کمکهای بشردوستانه
کاربونییه تأکید کرد که با وجود افزایش چشمگیر نیازها، کمیته بینالمللی صلیب سرخ و دیگر نهادهای امدادرسان با کاهش شدید بودجه بینالمللی مواجهاند.
او گفت که بخشی از این مشکل ناشی از سیاستهای دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ در تضعیف «آژانس توسعه بینالمللی آمریکا» (USAID) و نیز کاهش کمکهای مالی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و اتحادیه اروپا است.
در پژوهشی که در ژوئیه گذشته منتشر شد، هشدار داده شده بود که کاهش کمکهای آمریکا ممکن است تا سال ۲۰۳۰ موجب مرگ بیش از ۱۴ میلیون نفر دیگر در میان اقشار آسیبپذیر شود که یکسوم آنها کودک هستند.
کاربونییه با اشاره به وضعیت دشوار نهادهای امدادرسان افزود: ما مجبور شدهایم تصمیمات بسیار دردناکی از جمله کاهش یا حتی توقف برخی مأموریتها را برای اولویت دادن به بحرانهای حادتر بگیریم.
سودان در صدر بحرانها
به گفته معاون رئیس صلیب سرخ، سودان همچنان نگرانکنندهترین وضعیت را در میان کشورهای آفریقایی دارد. جنگ میان ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع از آوریل ۲۰۲۳ تاکنون، به کشته شدن دهها هزار نفر و آوارگی حدود ۱۲ میلیون نفر انجامیده است.
سازمان ملل متحد از این وضعیت به عنوان بدترین بحران انسانی در جهان، یاد کرده است.
کاربونییه هشدار داد که نظام سلامت سودان تقریباً فروپاشیده و بیم بازگشت بیماریهای واگیر از جمله وبا و تب دنگی وجود دارد.
کانونهای دیگر بحران
او همچنین از سرگیری دوباره درگیریها در سومالی و تشدید خشونتها در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو ابراز تأسف کرد؛ جایی که گروه مسلح «ام۲۳» کنترل شهرهای مهم گوما و بوکافو را در دست گرفته است.
