به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ پلیس شهرستان ایست‌ساسکس در انگلیس یک مرد ۴۶ ساله را به اتهام آتش‌سوزی عمدی یک مسجد در همین منطقه، با قصد به خطر انداختن جان افراد، دستگیر کرد. این آتش‌سوزی شنبه شب در مسجد منطقۀ پیسهیون، شهرستان ایست‌ساکس، رخ داد که مقامات پلیس در حال بررسی آن به عنوان یک جرم ناشی از نفرت هستند.

در پی این حادثه، ورودی اصلی مسجد و یک خودروی پارک‌شده آسیب دید، اما هیچ‌کس زخمی نشد و دو نفر توانستند از محل آتش‌سوزی فرار کنند.

تحقیقات ادامه دارد و تصاویر دوربین مداربسته از دو مظنون منتشر شده است. سرپرست پلیس شهرستان ایست‌اکس از افزایش گشت‌های امنیتی در مکان‌های عبادی سراسر منطقه برای اطمینان از امنیت جامعه خبر داد.

درهمین راستا، خورام کیانی، یکی از بنیان‌گذاران مسجد، حادثه را “تأسف‌بار و شوکه‌کننده” توصیف کرد و اظهار داشت: در بیش از ۳۰ سال زندگی در این منطقه، هرگز چیزی شبیه به این را تجربه نکرده بودم.

وی، ضمن قدردانی از اقدامات اضطراری برای رسیدگی به این حادثه، گفت: تا زمانی که ایمنی مسجد کاملا تأمین شود، کودکان نمی‌توانند وارد آن شوند.

سخنگوی نخست‌وزیر بریتانیان هم با حمایت از مسلمانان محلی، این حادثه را «هولناک» توصیف و تأکید کرد: حمله به مسلمانان، حمله به همۀ مردم بریتانیاست.

پس از این حادثه، کمپینی با هدف جمع‌آوری کمک‌های مالی برای بازسازی مسجد و ترمیم خسارات آغاز شده است.

