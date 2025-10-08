به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسجد منطقۀ پیسهیون، شهرستان ایست‌ساسکس انگلستان، پس از وقوع آتش‌سوزی که پلیس در حال بررسی آن به عنوان جرم ناشی از نفرت است، مورد توجه و حمایت جامعه محلی قرار گرفت و بیش از ۳۲ هزار پوند برای بازسازی آن جمع‌آوری شد.

آتش‌سوزی در تاریخ ۴ اکتبر در مرکز فعالیت‌های اجتماعی پیس‌هیون رخ داد؛ مرکزی که علاوه بر مسجد، به عنوان محل گردهمایی‌های اجتماعی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. دو نفر در زمان شروع آتش‌سوزی داخل ساختمان بودند که آسیبی ندیدند. تصاویر دوربین مداربسته نشان داد دو فرد نقاب‌دار به‌وسیلۀ اسپری آتش‌زا، در ورودی مسجد را به آتش کشیدند و سپس فرار کردند. پلیس ایست‌ساسکس دو نفر را در ارتباط با این حادثه بازداشت کرده است.

بازرس ارشد پلیس این حادثه را «حمله‌ای وحشتناک و بی‌پروا» عنوان کرد و گفت: تحقیقات با سرعت در حال پیشرفت است و همه مسیرهای ممکن برای شناسایی عاملان دنبال می‌شود.

اعضای جامعۀ مسلمانان پیس‌هیون نیز کمپینی آنلاین برای بازسازی مسجد و افزایش امنیت آن راه‌اندازی کرده‌اند که در مدت کوتاهی حمایت گسترده‌ای دریافت کرده و ده‌ها هزار پوند جمع‌آوری شده است. در بیانیه این کمپین آمده است: این حمله تصادفی نبود، برنامه‌ریزی‌شده و با نیت آسیب رساندن انجام شد، اما پاسخ ما خشم و تفرقه نیست؛ پاسخ ما وحدت، صبر و اقدام است. هدف ما اکنون ساده است: بازسازی قوی‌تر، ایمن‌تر و مطمئن‌تر برای همه کسانی که اینجا خانه خود می‌دانند.

پلیس همچنان برای جمع‌آوری اطلاعات از مردم درخواست همکاری کرده و گشت‌های خود را در منطقه افزایش داده است.

