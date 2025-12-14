به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک دوره آموزشی جدید و اجباری مقابله با تبعیض برای همه کارکنان بیبیسی توصیه میکند هنگام انتقاد از اسرائیل از بهکار بردن واژه «صهیونیست» خودداری شود تا موجب توهین به یهودیان نشود.
به گزارش مینتپرس، این دوره که در اوایل دسامبر ۲۰۲۵ اجرا شده، پیشنهاد میکند در صورتی که هدف صرفاً نقد سیاستهاست، کارکنان بهجای این واژه از عبارت «دولت اسرائیل» استفاده کنند.
در ماژول آموزشی آمده است که یهودستیزان اغلب از واژه «صهیونیست» یا اصطلاحات مشابه استفاده میکنند، در حالی که منظور آنها یهودیان، چه در اسرائیل و چه در سایر کشورهاست.
این راهنما ادعا میکند افرادی که خود را «ضدصهیونیست» میدانند باید آگاه باشند بسیاری از یهودیان خود را صهیونیست معرفی میکنند و برای جلوگیری از توهین ناخواسته، لازم است مشخص شود که انتقاد متوجه دولت اسرائیل است.
این آموزش الکترونیکی توسط آکادمی بیبیسی و با مشورت شبکه کارکنان یهودی، بنیاد سیاستگذاری مقابله با یهودستیزی (APT) و نهاد امنیت جامعه یهودیان (CST) تدوین شده و کارکنان شش ماه فرصت دارند این آموزش اجباری را تکمیل کنند.
