به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برخی رسانه‌ها اخیرا از یک طرح مصری برای سلاح مقاومت در لبنان تحت عنوان «تعلیق راهبردی» خبر داده‌اند که مبتنی بر حفظ سلاح حزب‌الله، بدون استفاده و یا توسعه آن است

رسانه‌های عبری و منطقه‌ای که این طرح را افشا کرده‌اند می‌گویند: اما چالش‌های متعددی در مسیر اجرای این طرح وجود دارد.

تعلیق راهبردی آنگونه که در طرح مصر تعریف می‌شود، به معنای خلع سلاح نیست؛ بلکه به معنای تبدیل کردن سلاح به یک عامل بازدارنده غیر فعال است، به طوری که سلاح حزب‌الله بدون اینکه مورد استفاده قرار بگیرد، همچنان حفظ شود.به عبارت دیگر، منظور طرح مصر این است که حزب الله زرادخانه نظامی خود را حفظ خواهد کرد، اما از به کار گرفتن یا گسترش آن اجتناب می‌کند؛ مگر در شرایط خاصی که از قبل تعیین گردد و یا به صورت سیاسی مدیریت شود.

ناظران معتقدند که این طرح مصر در واقع اعتراف به شکست همه تلاش‌ها برای خلع سلاح حزب‌الله است. از سال ۲۰۰۶ تاکنون آمریکا و رژیم صهیونیستی به همراه مهره‌های داخلی خود در لبنان تلاش زیادی کردند تا با تکیه بر قطعنامه ۱۷۰۱ حزب الله را از سلاح خود محروم کنند، اما واقعیت میدانی ثابت کرد که این هدف هرگز محقق نمی‌شود و حزب الله از میدان خارج نمی‌گردد.

...............

پایان پیام