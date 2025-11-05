به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در هفته‌های اخیر، سطح تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه لبنان به‌طور چشمگیری افزایش یافته است؛ تهدیدهایی که هم‌زمان با فشار سیاسی آشکار واشنگتن برای واداشتن بیروت به خلع سلاح مقاومت و پذیرش مذاکرات مستقیم با تل‌آویو پیش می‌رود.

واشنگتن؛ میانجی صلح یا شریک فشار؟

طبق گزارش الاخبار آمریکا در پیام‌های خود به مقامات لبنانی عملاً قطعنامه ۱۷۰۱ را کنار گذاشته و تأکید دارد که دیگر هیچ چارچوب بین‌المللی، حتی مکانیسم سازمان ملل، توان مهار اسرائیل را ندارد. این موضع، عمق جانبداری واشنگتن از سیاست‌های تل‌آویو و تلاش برای انتقال مسئولیت تجاوزات آینده به دوش دولت لبنان را نشان می‌دهد.

منابع لبنانی فضای سیاسی را به‌شدت متشنج توصیف می‌کنند. آمریکا نه‌تنها پیشنهاد بیروت برای احیای کمیته مکانیسم را رد کرده، بلکه خواستار تماس مستقیم میان رئیس‌جمهور لبنان و نتانیاهو شده است؛ اقدامی که بسیاری آن را بازسازی الگوی شکست‌خورده توافق ۱۷ مه ۱۹۸۳ می‌دانند. در چنین شرایطی، تأکید مقاومت بر حفظ معادله بازدارندگی و خودداری از ورود به مذاکرات تحمیلی، از دید ناظران لبنانی تنها تضمین واقعی برای جلوگیری از فروپاشی موقعیت کشور در برابر فشارهای مشترک واشنگتن و تل‌آویو است.

تل‌آویو در بن‌بست میدانی؛ شکست راهبرد مهار حزب‌الله

در پشت‌صحنه این تحولات، آمریکا و اسرائیل عملاً در حال طراحی چارچوبی سیاسی ـ امنیتی هستند که هدف نهایی آن پایان دادن به حضور مقاومت در مرزهای جنوبی است. با این حال، تحلیل‌گران لبنانی یادآور می‌شوند که تجربه دو دهه گذشته نشان داده هرگاه لبنان از مقاومت فاصله گرفته، امنیت و حاکمیتش آسیب دیده است. اکنون نیز هشدارهای آمریکا درباره «حمله احتمالی اسرائیل در پایان ماه» بیشتر تلاشی برای ارعاب بیروت و آزمودن میزان پایداری جبهه داخلی تلقی می‌شود تا تهدیدی صرفاً نظامی.

در سوی مقابل، رژیم صهیونیستی با وجود لفاظی‌های جنگ‌طلبانه، از شکست رویکرد نظامی خود برای مهار حزب‌الله آگاه است. رسانه‌های عبری اذعان دارند که حملات مکرر و جاسوسی‌های مستمر نتوانسته‌اند مانع بازسازی توان حزب شوند. افزایش نگرانی تل‌آویو از بازگشت توازن قوا به سود مقاومت، نشانه‌ای روشن است از اینکه بازدارندگی واقعی نه در میز مذاکره بلکه در میدان و توان دفاعی حزب‌الله تثبیت شده است — عاملی که همچنان معادله تجاوز و پاسخ را به نفع لبنان نگه داشته است.

