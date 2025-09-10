  1. صفحه اصلی
حضور محمد اکبری معاون شورای علمای شیعه افغانستان در کنفرانس وحدت اسلامی تهران

۱۹ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۹:۲۹
کد خبر: 1725679
استاد محمد اکبری، معاون شورای علمای شیعه افغانستان، در سی‌ونهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی که با حضور شخصیت‌های برجسته جهان اسلام در تهران آغاز به کار کرده، شرکت نمود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ سی‌ونهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی روز دوشنبه، ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران آغاز شد. این رویداد سه‌روزه با حضور بیش از ۲۱۰ مهمان داخلی و بیش از ۸۰ شخصیت برجسته از کشورهای اسلامی برگزار می‌شود.

در میان مهمانان بین‌المللی، استاد محمد اکبری، معاون شورای علمای شیعه افغانستان نیز حضور دارد. شرکت او در این نشست، نشانه‌ای از اهمیت نقش علما و اندیشمندان افغانستان در تقویت وحدت امت اسلامی و مشارکت در گفت‌وگوهای فراملی در حوزه دین و سیاست است.

کنفرانس امسال در شرایطی برگزار می‌شود که جهان اسلام با چالش‌های متعددی همچون اختلافات سیاسی و منطقه‌ای، بحران‌های انسانی و تهدیدات امنیتی مواجه است. در این فضا، تأکید بر وحدت و همگرایی می‌تواند مسیر همکاری‌های مشترک و کاهش تنش‌ها را هموار کند.

این گردهمایی، علاوه بر ایجاد بستری برای تعامل میان مذاهب اسلامی، پیامی روشن از عزم کشورهای مسلمان برای حفظ میراث مشترک اسلامی و ترویج ارزش‌های عدالت، صلح و همزیستی به جهانیان مخابره می‌کند.

