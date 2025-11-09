وزارت اوقاف مصر: مصریان باستان موحد بودند، نه مشرک

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی انتشار فتوای قدیمی از «صالح الفوزان» مفتی جدید عربستان سعودی، درباره «حرمت بازدید از آثار فراعنه» و ادعای شرک مصریان باستان، وزارت اوقاف مصر با انتشار بیانیه‌ای مفصل، به دفاع از تاریخ دینی مصر باستان پرداخت و تأکید کرد که تعمیم شرک به همه مصریان باستان، نادیده‌گرفتن حقایق تاریخی و دینی است.

این وزارتخانه در وب‌سایت رسمی خود نوشت: «ادعای کفر مطلق مصریان باستان، حمله‌ای هدفمند به هویت و تمدن مصر است. این دیدگاه از سوی کسانی مطرح می‌شود که با هرگونه تمجید از تاریخ و ملت مصر دشمنی دارند.»

در ادامه آمده است: «مصریان باستان مانند سایر ملت‌ها، شامل مؤمنان و غیرمؤمنان بودند. توصیف آنان به‌عنوان مشرک یا بت‌پرست به‌صورت مطلق، نادانی بزرگی است. مصر از دوران سنگی، توحید را شناخته است.»

وزارت اوقاف به حضور گسترده پیامبران الهی در مصر اشاره کرد، از جمله: شیث بن آدم، ادریس، ابراهیم، یوسف و پدرش یعقوب و برادرانش، ایوب، ذو القرنین، خضر، لقمان و دیگران.

این حضور نشان‌دهنده وجود دعوت به توحید در مصر در طول تاریخ است. همچنین آیات قرآن تأکید دارند که هیچ امتی بدون پیامبر نبوده است: «وَإِن مِّنۡ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِیهَا نَذِیرٞ» (فاطر: ۲۴) و «و وَلِکُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولٞۖ» (یونس: ۴۷). از سوی دیگر در سوره انعام، نام ۱۸ پیامبر آمده که بسیاری از آنان با مصر ارتباط داشته‌اند.

این وزارتخانه تأکید کرد که مصر «سرزمین نور» بوده و سهم بزرگی از رسالت‌های الهی داشته است.

وزارت اوقاف مصر در پایان بیانیه خود اعلام کرد: «بر اساس متون دینی و شواهد تاریخی، نمی‌توان همه مصریان باستان را مشرک دانست. در مصر باستان، دعوت به توحید و ایمان به خدای یکتا وجود داشته و در برخی دوره‌ها مانند عصر اخناتون، گرایش‌های توحیدی آشکار بوده‌اند. بنابراین، مصر هرگز سرزمین شرک مطلق نبوده است.»

