منابع محلی روز دوشنبه، ۱۰ شهریور، تأیید کردند که پس از زمینلرزه شدید شب گذشته در شرق افغانستان، شمار زیادی از زنان زخمی به مراکز درمانی کنر و ننگرهار منتقل شدهاند، اما نبود دکتران زن سبب شده تا وضعیت سلامتی بسیاری از آنان وخیمتر شود.
به گفته این منابع، در مرکز درمانی شهرستان کنر دهها زن زخمی بستری هستند، ولی کمبود دکتران زن مانع ارائه خدمات لازم به آنان شده است.
یکی از ساکنان محل در گفتگو با رسانهها گفته است: «بیشتر قربانیان این زمینلرزه زنان و کودکاناند. اگر طالبان اجازه ندهند دکتران زن به مناطق آسیبدیده بیایند، احتمال دارد جان بسیاری از زخمیان به خطر بیفتد.»
ساکنان محلی از طالبان خواستهاند که محدودیتها بر کار زنان دکتر را بردارند و به آنان اجازه دهند در این شرایط بحرانی به کمک زخمیان بشتابند.
براساس گزارش رسانههای بینالمللی، زمینلرزه شب گذشته تاکنون جان بیش از ۸۰۰ تن را گرفته و بیش از هزار نفر دیگر را زخمی کرده است.
کارشناسان میگویند که تداوم محدودیتها علیه دکتران زن در چنین شرایطی میتواند بر شمار قربانیان بیفزاید.
