به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقام‌های وزارت دارایی اسرائیل هشدار داده‌اند که شکاف مالی ۴۰ میلیارد شِکِل (معادل ۱۲.۱ میلیارد دلار) میان بودجه سال ۲۰۲۵ و درخواست‌های مالی وزارتخانه‌ها برای سال ۲۰۲۶ وجود دارد. «ایلان روم»، مدیرکل وزارت دارایی اسرائیل اعلام کرد که هزینه‌های نظامی بیش از حد بوده است.

براساس گزارش شبکه الجزیره، «بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی اسرائیل و دیگر مقام‌های این وزارتخانه، انتقادهای تندی را علیه وزارت دفاع اسرائیل مطرح کردند و آن را به درخواست‌های اغراق‌آمیز برای تأمین مالی جنگ غزه متهم نمودند. هزینه‌های این جنگ تاکنون از ۲۵۰ میلیارد شِکِل (حدود ۷۶ میلیارد دلار) فراتر رفته و ده‌ها میلیارد دیگر نیز برای پرداخت غرامت به نیروهای ذخیره و جبران خسارت‌ها اختصاص یافته است.

وزارت دارایی اسرائیل، پیش‌بینی رشد اقتصادی این رژیم برای سال ۲۰۲۵ را به ۲.۸ درصد کاهش داده و رشد سال ۲۰۲۶ را ۵.۲ درصد برآورد کرده است.

همچنین انتظار می‌رود کسری بودجه سال آینده اسرائیل به ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی این رژیم برسد.

بودجه سال ۲۰۲۶ و بحران سیاسی پیش‌رو

اسموتریچ اعلام کرد که کابینه اسرائیل احتمالاً ماه آینده درباره بودجه سال ۲۰۲۶ رأی‌گیری خواهد کرد.

با این حال، او هشدار داد که تصویب بودجه می‌تواند به درگیری سیاسی شدید منجر شود و در نهایت زمینه را برای انتخابات زودهنگام فراهم کند.

طبق قانون اسرائیل، پارلمان (کنست) باید تا پایان ماه مارس (اواخر اسفند) بودجه را تصویب کند؛ در غیر این صورت انتخابات جدید برگزار خواهد شد.

در گذشته نیز اختلافات بر سر بودجه در دولت‌های ائتلافی به ریاست بنیامین نتانیاهو – که هم‌اکنون نیز به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در دادگاه کیفری بین‌المللی تحت پیگرد است – بارها منجر به انتخابات زودهنگام شده بود.

دولت فعلی نتانیاهو، متشکل از احزاب راست‌گرا و مذهبی، از سال ۲۰۲۲ بر سر کار است و انتخابات بعدی قرار است در اکتبر ۲۰۲۶ برگزار شود.

شکاف درون دولت ائتلافی

در دو سال گذشته، دولت ائتلافی اسرائیل بر سر مسائلی چون جنگ غزه، آتش‌بس و همچنین مطالبه احزاب مذهبی افراطی برای معافیت طلاب دینی از خدمت نظامی دچار شکاف شده است.

با این حال، اسموتریچ تأکید کرد که دولت اسرائیل قادر به تصویب بودجه خواهد بود و گفت باید بودجه را از اختلافات سیاسی جدا کرد.

او در کنفرانس خبری معرفی برنامه اقتصادی سال آینده اسرائیل گفت: من قانع‌ام که تصویب بودجه ضروری است و مطمئنم نخست‌وزیر نیز در این تصمیم با من هم‌نظر است.

با توجه به اینکه بعید است بودجه سال ۲۰۲۶ تا اول ژانویه تصویب شود، اسرائیل موقتاً از بودجه سال ۲۰۲۵ استفاده خواهد کرد و هر ماه یک‌دوازدهم از بودجه سال جاری را به طور موقت اختصاص می‌دهد. اسموتریچ گفت این وضعیت ممکن است چند ماه ادامه یابد.

جزئیات مالی و اصلاحات پیشنهادی

هرچند رقم نهایی بودجه اسرائیل هنوز نهایی نشده و قرار است در ۴ دسامبر در کابینه به رأی گذاشته شود، اسموتریچ اعلام کرد که قصد دارد مالیات بر درآمد را کاهش دهد اما مالیات جدیدی بر بانک‌هایی وضع کند که سودهای کلان به دست می‌آورند ولی بهره کمی به سپرده‌گذاران می‌پردازند.

او همچنین پیشنهاد داده معافیت مالیاتی گردشگران در اسرائیل از مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در خدماتی مانند هتل و اجاره خودرو لغو شود.

