اسرائیل هیوم: «مدل ممدانی» تهدیدی موجودیتی برای اسرائیل

۱۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۳
«ممدانی با الگویی سیاسی که بر حمایت از یهودیان ضدصهیونیست استوار است، توانسته سازمان‌های اصلی یهودی را تضعیف کند.»

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه عبری اسرائیل هیوم در تحلیلی نوشت: انتخاب زهران ممدانی به‌عنوان شهردار نیویورک، از نگاه محافل صهیونیستی «تهدیدی موجودیتی» برای اسرائیل است.

به‌گزارش این روزنامه، ممدانی با الگویی سیاسی که بر حمایت از یهودیان ضدصهیونیست استوار است، توانسته سازمان‌های اصلی یهودی را تضعیف و در میان نسل جوان یهودیان، هویتی جدید و مخالف اسرائیل ایجاد کند.

اسرائیل هیوم هشدار داده در صورت موفقیت ممدانی، این الگو می‌تواند در شهرهایی چون لندن، پاریس و تورنتو نیز تکرار شود و پیوند تاریخی یهودیان با اسرائیل را به چالش بکشد.

