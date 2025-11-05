به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی‌که بندر ایلات اسرائیل همچنان تقریباً تعطیل است و تهدیدات جنبش انصارالله یمن (حوثی‌ها) در دریای سرخ فعالیت آن را فلج کرده، روزنامه‌ی اقتصادی «کالکالیست» اسرائیل فاش کرده است که وزارت حمل‌ونقل این رژیم، طرحی عظیم را برای انتقال بندر ایلات به مکان جدیدی در نزدیکی مرز با شهر عقبه اردن از سر گرفته است.

تحلیلگران می‌گویند این اقدام تلاشی از سوی نزدیکان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، برای تبدیل بحران به فرصتی مالی کلان تحت پوشش پروژه‌ای موسوم به «توسعه ملی جنوب» است.

تهدیدات حوثی‌ها بندر ایلات را منزوی کرد

به گزارش «کالکالیست»، حملات و تهدیدات حوثی‌ها علیه کشتی‌های اسرائیلی یا کشتی‌هایی که با اسرائیل در ارتباط هستند، از زمان آغاز جنگ غزه و لبنان باعث شده است که فعالیت بندر ایلات تقریباً به صفر برسد. این بندر پیش از جنگ، مرکز ورود کشتی‌های حامل خودرو و کالا بود، اما اکنون کاملأ فلج شده است.

این روزنامه می‌نویسد که پس از تهدید مستقیم حوثی‌ها به هدف قرار دادن هر کشتی که به آب‌های بندر ایلات نزدیک شود، شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی همکاری با این بندر را متوقف کرده‌اند.

بر اساس گزارش، درآمدهای بندر ایلات طی ماه‌های اخیر تقریباً ۱۰۰ درصد کاهش یافته است و دولت اسرائیل ناچار شده امسال ۱۵ میلیون شِکِل (حدود ۴.۶ میلیون دلار) برای جلوگیری از تعطیلی کامل بندر اختصاص دهد. در حالی که ایلات در سال ۲۰۲۳ میلادی بیش از ۲۱۲ میلیون شِکِل (نزدیک به ۶۵ میلیون دلار) درآمد داشت.

اکنون به گفته‌ی کالکالیست، بندر ایلات به باری مالی بر دوش دولت اسرائیل تبدیل شده و بیم آن می‌رود که این رژیم، آخرین روزنه‌ی دریایی جنوبی خود را از دست بدهد.

پروژه‌ای به نام «احیای جنوب»

کالکالیست گزارش داده که وزارت حمل‌ونقل اسرائیل، از کشوی بایگانی طرح قدیمی‌ با عنوان «بندر کانال» را بیرون کشیده است. این طرح شامل انتقال بندر به منطقه‌ای میان مرز اردن و دریاچه‌های نمکی است و پیش‌بینی می‌کند کانالی به طول ۳.۶ کیلومتر و عرض ۲۰۰ متر در دریای سرخ حفر شود تا کشتی‌های بزرگ بتوانند در بندر جدید پهلو بگیرند.

اما به نوشته‌ی روزنامه، این پروژه بیش از آن‌که اقتصادی باشد، ماهیت املاک و مستغلات دارد؛ هدف آن تبدیل بندر قدیمی به منطقه‌ای مملو از هتل‌ها، مراکز تفریحی و مجتمع‌های لوکس مسکونی و گردشگری است.

نزدیکان نتانیاهو در قلب پروژه

به گفته‌ی کالکالیست، «شالومی فوگل» تاجر سرشناس اسرائیلی و از نزدیکان شخصی نتانیاهو – و مالک شرکت‌های بزرگ «آمیا» و «کارخانه‌های کشتی‌سازی اسرائیل» – از اصلی‌ترین چهره‌های دخیل در این پروژه است.

فوگل طرحی جامع به وزارت حمل‌ونقل اسرائیل ارائه کرده که شامل ساخت بندر جدید و سرمایه‌گذاری در اراضی پیرامون آن می‌شود. او در گفت‌وگویی با کالکالیست گفته است من دریا دارم، فضا دارم و نیروی انسانی دارم؛ فقط باید کار را آغاز کنیم، زیرا ایلات سال‌هاست در حال از بین رفتن است.

با این حال، سوابق سیاسی شالومی فوگل و رابطه‌اش با نتانیاهو سؤالات زیادی برانگیخته است. طبق گزارش، نتانیاهو به موجب توافق تضاد منافع از هرگونه تصمیم‌گیری درباره‌ی فوگل منع شده است، اما روابط نزدیک میان آن دو، این ممنوعیت را عملاً بی‌اثر کرده است.

همچنین گفته می‌شود فوگل سهامی جزئی در بندر فعلی ایلات دارد، امری که به او قدرت تأثیرگذاری در قراردادهای آینده را می‌دهد؛ موضوعی که کالکالیست آن را آمیختگی خطرناک میان پول و قدرت توصیف کرده است.

تضاد منافع و شائبه فساد

به نوشته‌ی کالکالیست، این طرح در حال تبدیل شدن به قرارداد سایه میان سرمایه‌گذاران نزدیک به نتانیاهو و مقام‌های ارشد وزارت حمل‌ونقل اسرائیل است، در حالی‌که هیچ مطالعه‌ی اقتصادی جدی یا طرح مالی مشخصی برای آن ارائه نشده است.

این پروژه از تکه‌های پراکنده‌ای تشکیل شده که در طول ۲۰ سال گردآوری شده‌اند و اکنون وزارتخانه در حال بررسی اعطای امتیاز بلندمدت به بخش خصوصی برای ساخت و بهره‌برداری از آن است؛ اقدامی که کارشناسان آن را خصوصی‌سازی پنهان یکی از آخرین دارایی‌های حیاتی اسرائیل می‌دانند.

کالکالیست در ادامه گزارش می‌دهد که هم‌زمانی فروپاشی بندر ایلات بر اثر تهدیدات حوثی‌ها با اعلام این پروژه، تصادفی نیست و شرایط امنیتی بهانه‌ای برای پیشبرد طرحی سودآور برای حلقه‌ای کوچک از سرمایه‌داران نزدیک به نتانیاهو شده است.

این منبع در پایان می‌نویسد: هرچند طرح با شعار احیای جنوب معرفی می‌شود، اما هدف واقعی آن سرمایه‌گذاری در املاک و زمین‌ها و نه توسعه ظرفیت صادراتی اسرائیل است.

