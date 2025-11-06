شهادت یک لبنانی و زخمی شدن ۹ تن در حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی لبنان، یک مرد لبنانی در شهرستان صور به شهادت رسید. این حملات بخشی از تجاوزات روزانه ارتش رژیم صهیونیستی به خاک لبنان است که با چراغ سبز آمریکا صورت میگیرد.
مجروحان حملات در صور و طیر دبا
در جریان این حملات، هشت نفر دیگر در شهرستان صور مجروح شدند. همچنین، بهطور جداگانه گزارش شده که یک مرد دیگر در حملات به منطقه طیر دبا ـ که آن نیز در محدوده شهرستان صور قرار دارد ـ مجروح شده است.
این حملات در حالی صورت میگیرد که پیشتر توافق آتشبس میان رژیم صهیونیستی و گروههای مقاومت در منطقه اعلام شده بود. با این حال، تجاوزات اخیر نشاندهنده تشدید تنشها و نقض تعهدات از سوی رژیم صهیونیستی است.
افزایش نگرانیها از گسترش درگیریها
ادامه حملات به مناطق مسکونی در جنوب لبنان، نگرانیها را نسبت به گسترش درگیریها و افزایش تلفات غیرنظامیان در این کشور افزایش داده است. نهادهای حقوق بشری و سازمانهای بینالمللی خواستار توقف فوری تجاوزات و احترام به حاکمیت لبنان شدهاند.
