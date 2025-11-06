به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، روز پنجشنبه در واکنش به حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی این کشور، این اقدامات را «جنایت تمامعیار» توصیف کرد. وی تأکید کرد که این تجاوزات، هم از منظر حقوق بینالملل و هم از نظر سیاسی، جنایتی شنیع به شمار میرود.
عون با اشاره به روند مذاکرات اخیر، اظهار داشت: «هر زمان که ما از مذاکرات مسالمتآمیز استقبال کردیم، اسرائیل تجاوزات خود را تشدید کرده است.» وی افزود که از زمان اجرای آتشبس، رژیم صهیونیستی هیچ تلاشی برای حلوفصل مسالمتآمیز مسائل نکرده و عملاً با اقدامات خود، مسیر گفتوگو را مسدود کرده است.
نقض آشکار قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت
رئیسجمهور لبنان همچنین تصریح کرد که رژیم صهیونیستی به نقض قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت افتخار میکند و به این روند ادامه میدهد. این قطعنامه که پس از جنگ ۳۳ روزه در سال ۲۰۰۶ تصویب شد، خواستار توقف درگیریها و احترام به حاکمیت لبنان است.
حملات هوایی به مناطق مسکونی جنوب لبنان
عصر پنجشنبه، جنگندههای رژیم صهیونیستی حملات گستردهای را علیه مناطق عیتا الجبل و طیر دبا در جنوب لبنان آغاز کردند. این حملات مناطق مسکونی را هدف قرار داد و موجب شهادت و زخمی شدن شماری از شهروندان لبنانی شد.
ادامه تجاوزات اسرائیل به خاک لبنان، نگرانیها را نسبت به گسترش درگیریها در منطقه افزایش داده است. مقامات لبنانی و نهادهای بینالمللی خواستار توقف فوری این حملات و احترام به حاکمیت ملی لبنان شدهاند.
