به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای به مناسبت شروع به کار فعالیت های سی و چهارمین دوره کنفرانس قومی عربی در بیروت ؛ عملیات «طوفان الاقصی»، را پاسخی عملی به جنایات ده‌ها ساله رژیم صهیونیستی خواند و اعلام کرد که این عملیات « واکنشی آنی و لحظه‌ای نبوده است».

در این بیانیه آمده است: «طوفان الاقصی، اعتماد دشمن به توانایی‌ها و بقای کاذب خود را متزلزل کرد و مقاومت غزه این واقعیت را تأیید نمود.»

حزب‌الله با اشاره به جنگی نسل کشی و یرانگر دو سال گذشته در غزه خاطرنشان کرد: «علیرغم حمایت همه‌جانبه آمریکا و غرب، دشمن صهیونیستی بین ارتکاب جنایت و پذیرش شکست در نوسان بود و نتوانست بدون توسل به مذاکره و تبادل، اسرای خود را آزاد کند.»

این بیانیه در ادامه با اشاره به پیامدهای عملیات «طوفان الاقصی» مذکور افزود: «پس از طوفان الاقصی، رهبران غربی به شتاب اعلام کردند که رژیم صهیونیستی عضوی اصلی در نظام غربی است و وظایف و ماموریت‌هایی را به نمایندگی از این رژیم غاصب انجام دادند.»

سی و چهارمین دوره کنفرانس قومی عربی با حضور بیش از ۲۵۰ شخصیت برجسته عربی از کشورهای مختلف، امروز جمعه در پایتخت لبنان بیروت آغاز به کار کرد.

در این کنفرانس، رهبران عربی و نمایندگان گروه‌های مقاومت فلسطینی به بررسی آخرین تحولات منطقه، به ویژه پس از عملیات «طوفان الاقصی»، و راهکارهای ادامه مبارزه با رژیم صهیونیستی پرداختند.

...............

پایان پیام/ ۲۱۸

