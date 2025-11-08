دو زخمی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به بنت جبیل لبنان + عکس

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حمله یک پهپاد اسرائیلی به خودرویی در شهر بنت جبیل واقع در جنوب لبنان، دو نفر زخمی شدند. منابع لبنانی اعلام کردند که این حمله در نزدیکی بیمارستان «صلاح غندور» در این شهر رخ داده است.

این حمله در حالی صورت گرفته که تهدیدات اسرائیل علیه حزب‌الله از سطح اظهارات و حملات محدود فراتر رفته و وارد مرحله‌ای خطرناک‌تر شده است. ارتش اسرائیل طی دو روز گذشته چندین حمله هوایی به مناطق جنوبی لبنان انجام داده است.

این اقدامات با واکنش تند نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفیل) مواجه شده و آن‌ها این حملات را «نقض آشکار قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت» توصیف کرده‌اند.

با افزایش حملات و تهدیدات، نگرانی‌ها درباره فروپاشی آتش‌بس شکننده و بازگشت درگیری‌ها در مرز لبنان و اسرائیل شدت گرفته است؛ آن هم در شرایطی که تلاش‌های بین‌المللی برای تثبیت آتش‌بس در نوار غزه و پایان دادن به چرخه خشونت در منطقه در جریان است.

......................................

پایان پیام/ 167