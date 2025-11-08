به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نشریه آمریکایی «فارن پالیسی» نوشت: حزبالله لبنان پس از ضربات سنگین اسرائیل در جنگ ۲۰۲۳، با چالشهای جدی مالی و نظامی روبهرو شده و در تلاش برای بازسازی توان خود است. با وجود فشارهای داخلی و خارجی، این گروه هنوز سقوط نکرده است.
در بیروت، مورگان اورتگاس، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، تلاش کرد «جوزف عون» رئیسجمهور لبنان را به خلع سلاح حزبالله متقاعد کند، اما این مأموریت را دشوارتر از آنچه تصور میشد یافت.
ایران همچنان حامی اصلی حزبالله است، اما دیگر تنها منبع مالی آن نیست. این گروه شبکههای تأمین مالی گستردهای در آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکای لاتین دارد که در زمان کاهش منابع از تهران، نقش حیاتی ایفا میکنند. به گفته فارن پالیسی، اگر جامعه جهانی خواهان رهایی لبنان از نفوذ حزبالله است، باید همزمان فشارهای داخلی و خارجی را افزایش دهد.
بحران مالی و زیرساختی
زیرساختهای نظامی حزبالله در جنوب لبنان تقریباً بهطور کامل نابود شدهاند و هزینه بازسازی آن میلیاردها دلار برآورد میشود. با این حال، حزبالله قادر به پرداخت حقوق نیروهایش یا تأمین وعدههای مالی به خانوادههای کشتهشدگان و مجروحان نیست و مجبور به صدور چکهای معوق برای بازسازی خانهها شده که اغلب هنوز نقد نشدهاند.
ایران نیز با محدودیتهای مالی و سیاسی بیسابقهای مواجه است. دولت لبنان از فرود هواپیماهای ایرانی در بیروت جلوگیری کرده، مأموران ایرانی را بازرسی میکند و بانکها را از تعامل با نهادهای مرتبط با حزبالله منع کرده است. حتی دولت جدید سوریه نیز عبور تسلیحات و پول ایرانی به لبنان را محدود کرده است.
شبکههای فرامرزی و تأمین مالی
در مواجهه با بحران، حزبالله بار دیگر به شبکههای خارجی خود روی آورده است؛ همانطور که پس از جنگ ۲۰۰۶ و بحران اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۹ نیز چنین کرد. وزارت خزانهداری آمریکا در اکتبر ۲۰۲۴ درباره فعالیتهای مالی حزبالله در غرب آفریقا هشدار داد. در آمریکای جنوبی نیز برنامهای برای دریافت اطلاعات درباره تأمین مالی حزبالله در منطقه مرزی آرژانتین، برزیل و پاراگوئه راهاندازی شد.
این گروه همچنین از طریق شرکتهای صوری به دنبال خرید فناوریهای نظامی و دوکاربردی است. در سال ۲۰۲۴، بریتانیا، آلمان و اسپانیا عملیات بزرگی برای جلوگیری از خرید قطعات پهپادهای انتحاری توسط حزبالله را خنثی کردند. در چین نیز این گروه موفق به خرید مواد شیمیایی برای ساخت مواد منفجره از یک شرکت تجهیزات پزشکی در گوانگجو شده بود.
مطالعهای از مؤسسه رَند نشان داده که فعالیتهای حزبالله در کشورهایی که آن را تروریستی اعلام کردهاند، کاهش یافته، اما در سایر کشورها بدون محدودیت ادامه دارد.
