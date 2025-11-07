رئیس جنبش حماس: غزه زخمی اما قدرتمند باقی مانده است/ ملت عرب باید توان مقاومت را افزایش دهد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خلیل الحیه، رئیس جنبش حماس در نوار غزه، در سخنرانی خود در سیوچهارمین کنگره ملی عربی در بیروت اعلام کرد که عملیات «طوفان الاقصی» واکنشی به تلاشها برای محو مسئله فلسطین و طراحی خاورمیانهای جدید بوده است.
وی با اشاره به تحولات اخیر، تأکید کرد که غزه با وجود زخمهای ناشی از تجاوزات، همچنان قدرتمند باقی مانده و فراخوانی برای حرکت جمعی به سمت اهداف ملی مشروع صادر کرده است.
هفت اکتبر؛ حماسهای قهرمانانه و نماد مشارکت ملت عرب
الحیه روز هفتم اکتبر را «حماسهای قهرمانانه» توصیف کرد و گفت این رخداد نشان داد که ملت عرب در یاری ملت فلسطین مشارکت داشته و اکنون وظیفهای بزرگ بر دوش جنبشها و نهادهاست تا با افزایش برنامهریزی و توانمندیها، مسیر مقاومت را تقویت کنند.
وی افزود: با وجود تجاوزات، ملت فلسطین با مردم و سرزمین خود پابرجاست و ظلم در نهایت از میان خواهد رفت.
تأکید بر پیگیری حقوقی و سیاسی
رئیس جنبش حماس همچنین بر ادامه پیگیریهای حقوقی و سیاسی علیه طرف مقابل تأکید کرد و خواستار تداوم وحدت درونی و تقویت ظرفیتهای مقاومت شد.
این سخنان در فضایی مطرح شد که موضوعات مربوط به آینده مقاومت، نحوه رسیدگی به پیامدهای درگیریها و چشمانداز سیاسی منطقه در دستور کار کنگره قرار داشت.
نمایندگان و سازمانهای حاضر در این نشست، مواضع مختلفی را مطرح کردند و ارائه راهکارهای دیپلماتیک، بشردوستانه و سیاسی برای وضعیت فلسطین از محورهای اصلی بحث بود.
