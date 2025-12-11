به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی ارتحال ابوالشهید حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عبدالجواد عبداللهی، آیت‌الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) پیام تسلیتی خطاب به آیت‌الله حاج شیخ محمود عبداللهی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

حضرت آیت الله حاج شیخ محمود عبداللهی (دامت توفیقاته)

خبرفقدان ابوالشهید حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عبدالجواد عبداللهی (رحمت الله علیه) موجب تاسف گردید.

آن عالم خدوم و با اخلاص با تواضع مثال زدنی، خالصانه عمر شریف خود را صرف دفاع از ارزش‌های اسلامی ونشرمعارف قران و اهلبیت علیهم السلام نمود و در مسیر خدمت به مردم و نظام مقدس در سنگرهای مختلف اعم از سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه انقلاب، امامت جمعه سپاهان شهر، دبیری ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان، ریاست هیأت‌های نظارت بر انتخابات‌ استان اصفهان منشا برکات بود.

ضمن عرض تسلیت به جنابعالی و خانواده مصاب، از درگاه حضرت حق جل جلاله برای روح آن فقید سعید، رحمت، مغفرت و حشر با موالیانش و برای همه داغدیده گان و بازماندگان صبرجمیل و اجرجزیل مسألت دارم.

رضا رمضانی ۱۶ آذر ۱۴۰۴

........

پایان پیام/