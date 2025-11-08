به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست تخصصی بین‌الملل همایش «ما و غرب در آراء و اندیشه‌های حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای» در مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه، با ارائه مقاله کرامونو واتارا از کشور ساحل عاج با عنوان «نقش فرهنگی-اجتماعی قدرت‌های غربی در عدم تحقق مردم‌سالاری در منطقه غرب آفریقا و راه‌های مقابله با آن» پیگیری شد. این پژوهش که با همکاری دکتر سید طاهری، مسئول پژوهش مجتمع عالی علوم انسانی، نوشته شده است، با روش توصیفی و تحلیلی، به بررسی ژرف چگونگی نفوذ فرهنگی و اجتماعی قدرت‌های غربی در ساختارهای سیاسی و مدنی کشورهای غرب آفریقا می‌پردازد.

به گزارش خبرنگار ابنا، کرامونو واتارا با اشاره به موقعیت جغرافیایی غرب آفریقا که شامل ۱۵ کشور است، اظهار داشت که این منطقه با وجود استقلال سیاسی ظاهری، همچنان زیر سلطه ارزش‌ها و الگوهای غربی باقی مانده است. وی تصریح کرد: این سلطه در لایه‌های آموزشی، رسانه‌ای، سبک زندگی، تبلیغات و حتی تفسیر دموکراسی خود را بازتولید می‌کند. وی افزود: نفوذی که به ظاهر با شعار مردم‌سالاری آغاز می‌شود، در عمل موجب تضعیف استقلال سیاسی و فرهنگی ملت‌ها و وابستگی ساختاری آن‌ها به نظام سلطه می‌شود.

هفت نقشه غرب برای سلب مردم‌سالاری

پژوهشگر ساحل عاج تأکید کرد که غرب با استفاده از ابزارهای مختلف، به تضعیف نمادهای اصیل بومی پرداخته و از طریق اسلام‌هراسی برنامه‌ریزی شده رسانه‌های غربی، نه تنها تصویر دین را تحریف کرده، بلکه حضور مسلمانان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی را محدود می‌کنند. وی در نتیجه، مردم‌سالاری را به شکلی نمایشی و وابسته بدل ساخته که ریشه در اراده فرهنگی بومی ندارد.

وی هفت مورد از نقشه‌های فرهنگی-اجتماعی قدرت‌های غربی در عدم تحقق مردم‌سالاری در غرب آفریقا را این‌گونه برشمرد:

امپریالیسم فرهنگی و رسانه‌ای. تضعیف نمادهای فرهنگی اقوام. تغییر فرهنگی و ارزش‌های جامعه. ایجاد اختلافات دینی با هدف تضعیف انسجام اجتماعی. معرفی اسلام و مسلمانان به عنوان «توریست» از طریق رسانه‌ها و سیاست‌های جهانی. ایجاد خودباختگی و فکر اضمحلالی حاکم بر جامعه. گسترش تعصبات قومی جهت دور کردن اقوام از یک پروژه نظام اجتماعی منسجم.

هشت راهکار برای تقویت هویت بومی و استقلال فرهنگی

واتارا در بخش دوم مقاله، هشت پیشنهاد را برای مقابله با سلطه فرهنگی غرب و تقویت نهاد دموکراتیک بومی ارائه داد:

حفظ کرامات انسانی و تأکید بر اصل برابری انسان‌ها (به تأیید قرآن). حفظ عزت و استقلال فرهنگی. حفظ سنت‌های اجتماعی اقوام. تقویت فرهنگی و ارزش‌های دینی و سنتی. ضرورت اعتیاد ادیان توحیدی و مذاهب اسلامی. معرفی اسلام اصیل به مردم منطقه. تقویت ارزش‌های اجتماعی و دینی. اتحاد اقوام بومی منطقه جهت ایجاد همبستگی ملی و تقویت نهاد دموکراتیک.

وی در نتیجه‌گیری خود تأکید کرد که موانع اصلی تحقق مردم‌سالاری، نه تنها ریشه در مسائل داخلی ندارد، بلکه در ساختارهای سلطه‌گرانه و استمرار استعماری نوین توسط کشورهای غربی نهفته است. وی هشدار داد که ساختار این کشورها به گونه‌ای طرح و هدایت شده که امکان استقلال واقعی را از آن‌ها سلب کرده است. به گفته وی، بدون قطع نفوذ جنایی قدرت‌های غربی و بازسازی ساختار دولت-ملت بر مبنای هویت بومی و مردمی، امکان دستیابی به مردم‌سالاری واقعی وجود نخواهد داشت.

نقد داوران بر مقاله

پس از ارائه مقاله، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمدحسن احمدی، دانشیار دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، به ارزیابی مقاله پرداخت. وی ضمن تقدیر از ارائه، بر لزوم تبیین مصادیق استعمار در پژوهش‌ها تأکید کرد و در تکمیل دیدگاه خود، به اهمیت مقابله با نفوذ فرهنگی غرب در متون درسی و رشته‌های مختلف علمی اشاره نمود.

