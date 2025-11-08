به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کمیسیون تخصصی بینالملل همایش «ما و غرب در آراء و اندیشههای حضرت آیتالله العظمی خامنهای» در مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه، با ارائه مقاله سید توقیر عباس کاظمی از کشور پاکستان با عنوان «روشهای غرب در سلطه بر جهان و راههای مقابله با آن از دیدگاه آیتالله العظمی خامنهای با تأکید بر کشور پاکستان» ادامه یافت. کاظمی هدف این مقاله را بررسی و تبیین روشها و ابزارهای اساسی مورد استفاده قدرتهای غربی به راهبری آمریکا برای سلطه بر کشورهای جهان، از جمله جمهوری اسلامی پاکستان، با محوریت دیدگاههای رهبر مسلمین جهان دانست.
به گزارش خبرنگار ابنا، سید توقیر عباس کاظمی اظهار داشت که پدیده نظام سلطه و استعمار نو به یکی از چالشهای بسیاری از کشورها تبدیل شده است. وی افزود: کشور پاکستان به دلیل موقعیت استراتژیک و ظرفیتهای بالا در جهان اسلام، از جمله داشتن قدرت هستهای، جمعیت زیاد و بافت دینی و مذهبی، کانون توجه قدرتهای غربی برای تحقق سلطه قرار گرفته است. وی در تحلیل تاریخ و عملکرد غرب، اعلام کرد که آنان همواره به دنبال سلطه بر جهان بودهاند و برای رسیدن به این هدف از روشهای گوناگونی استفاده میکنند که در سه محور اصلی قابل بررسی است.
سه محور اصلی سلطه غرب بر جهان
این پژوهشگر پاکستانی روشهای غرب در سلطه بر جهان را اینگونه تشریح کرد:
۱. نفوذ در ساختارهای کشورها (سیاسی، اقتصادی و فرهنگی): هدف اصلی این نفوذ، ایجاد تغییر و تحول در آن ساختارها در جهت افزایش سلطه است.
ابزارهای نفوذ: استفاده از شعار و گفتمان توسعه و همکاری (مانند برنامه «Partnership for Progress and Common Future») که رهبر معظم انقلاب بهطور مکرر درباره استفاده غرب از شعار توسعه برای نفوذ در کشورها بیانات صریح داشتهاند.
سوءاستفاده از سازمانهای بینالمللی: نهادهایی چون شورای امنیت سازمان ملل، آژانس بینالمللی انرژی اتمی و صندوق بینالمللی پول به عنوان ابزار غربیها برای نفوذ مورد استفاده قرار میگیرند. همچنین، شرکتهای چندملیتی، منابع و سرمایه کشورها را تحت کنترل سلطهگران قرار میدهند.
نفوذ در سیستم آموزشی: رهبر معظم انقلاب مکرر درباره نفوذ غرب در سیستمهای آموزشی هوشدار دادهاند. وی نمونههایی از نفوذ در پاکستان را برشمرد: ترویج زبان انگلیسی به جای زبان رسمی اردو، پوشش دانشآموزان به سبک غربی و تغییر نظام آموزشی به نظام انگلیسی.
۲. ایجاد انواع وابستگیها (مالی و تکنولوژیک): مهمترین نمونه این مورد در پاکستان، کمکهای اقتصادی و مالی غرب است (اعطای وامها و کمکهای مالی بلاعوض). این کمکها چنین القا میکند که بدون آنها نمیتوان پیشرفت کرد و کشورها به خاطر ترس از قطع کمکها، به خواستههای غربیها تن میدهند. وی خاطرنشان کرد که وامهای IMF مشکلات اساسی مردم پاکستان را حل نکرده، بلکه کشور را گرفتار بدهیهای سنگین کرده است.
۳. تحمیل انواع فشارها: مانند تحریمهای اقتصادی و تجاری کشورهای مستقل.
فشارهای بیرونی: مانند تحریم.
فشارهای درونی: مانند تفرقهافکنی و برانگیختن اختلافهای مذهبی و قبیلهای در کشور هدف.
راهکار مقابله: مقاومت فعال و اقتصاد مقاومتی
سید توقیر عباس کاظمی راهکارهای مقابله با سلطه غرب را با الهام از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اینگونه ارائه داد: همه این راهکارها بر یک رکن اساسی مبتنی است: «مقاومت فعال» در برابر سلطهگران.
- تقویت بصیرت و وحدت ملی و اسلامی: که میتواند نقش مؤثری در شناسایی و خنثیسازی توطئههای سلطهطلبان غرب ایفا نماید.
- خوداتکایی در عرصههای علمی و فناوری: ملتها باید با تکیه بر نیروی درونی و ایمان به تواناییهای خود، راه مقاومت را در پیش گیرند.
- اجرای طرح اقتصاد مقاومتی: این طرح هرچند بهخصوص برای جمهوری اسلامی ایران تجویز شده، ولی میتواند الگوی عملی برای سایر کشورها از جمله پاکستان باشد.
در ادامه، حجتالاسلام و المسلمین دکتر محمدحسن احمدی، دانشیار دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، به ارزیابی مقاله پرداخت. وی با استناد به آیه اول سوره توبه، تأکید کرد که تنها سورهای در قرآن که «بسم الله» ندارد، سوره توبه (برائت) است و این سوره با لحن قاطع شروع میشود. وی تصریح کرد: «در همایش ما و غرب، لحن سخنان و مقالات باید جوری باشد که وانمود بکند ما یک تنفر دیرینه و یک کینه دیرینه از غرب داریم.» وی افزود: هر چقدر ما در تبیین مصداقی تنفر ما از غرب بکوشیم، این همایش توانسته به اهداف خود برسد.
وی پیشنهاد کرد: اگر قرار است این کنفرانس ادامه پیدا کند، باید به تأثیرات مخرب غرب در حوزههای جغرافیایی و همچنین «رسوبات» آن در حوزههای مختلف دانشی (مانند متون درسی و رشتههای علمی) پرداخته شود.
