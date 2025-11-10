هشدار رئیس ستاد ارتش یمن به رژیم صهیونیستی: هرگونه ازسرگیری تجاوز به غزه با پاسخ سخت مواجه خواهد شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن، در پیامی هشدار داد که در صورت ازسرگیری تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه، عملیات نظامی یمن به عمق سرزمینهای اشغالی خواهد رسید و ممنوعیت دریانوردی اسرائیل در دریای سرخ و عربی بار دیگر اعمال خواهد شد.
سرتیپ یوسف المدانی در این پیام، حمایت کامل یمن از مقاومت فلسطین را اعلام کرد و گفت: «ما با شما بر سر عهد و وعدهای که دادهایم ایستادهایم؛ در شادی پیروزی شریک شما هستیم و در لحظات اندوه در کنارتان خواهیم بود. ما بر عهد خود برای ایستادن در کنار شما، فارغ از میزان فداکاریها، پایبندیم.»
وی با تمجید از عملکرد گردانهای قسام افزود: «شما بزرگترین الگوی ایستادگی اسلامی را به جهان ارائه دادید و اثبات کردید که اسلام دین شکستناپذیر و عزتمند است. با سلاح ایمان، قدرتمندترین امپراتوریهای ثروت، سلاح و فناوری را شکست دادید.»
المدانی همچنین گفت: «شما با اراده خود جهانیان را شگفتزده کردید، دشمنان را با پایداریتان به سکوت واداشتید و آنان را مجبور به مذاکره کردید، در حالی که پیشتر خیال سلطه و نابودی شما را در سر داشتند.»
در بخش دیگری از این پیام، از تسلیت گردانهای قسام به مناسبت شهادت سرتیپ محمد عبد الکریم الغماری قدردانی شد. این تسلیت، به گفته المدانی، نشاندهنده عمق پیوندهای ایمانی و جهادی میان دو جبهه مقاومت در برابر دشمن صهیونیستی و طرحهای تجاوزگرانه آن است.
گفتنی است پیشتر نیز، سید عبد الملک الحوثی، رهبر جنبش انصارالله، خواستار آمادگی برای رویارویی با رژیم صهیونیستی و متحدان آن شده بود و تأکید کرده بود که تا زمانی که اشغالگری در منطقه ادامه دارد، ثبات و امنیت برقرار نخواهد شد.
