به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک مقام رسمی ترکیه اعلام کرد که این کشور در حال تلاش برای فراهمسازی گذرگاهی امن جهت خروج حدود ۲۰۰ غیرنظامی گرفتار در تونلهای نوار غزه است.
این اقدام پس از آن صورت میگیرد که ترکیه موفق شد بازگرداندن بقایای جسد یک سرباز اسرائیلی را تسهیل کند؛ سربازی که بیش از یک دهه پیش در غزه کشته شده بود.
این مقام ترکیهای اظهار داشت: «ترکیه موفق شد بازگرداندن بقایای هدار گولدن به اسرائیل را پس از ۱۱ سال تلاشهای فشرده تسهیل کند؛ اقدامی که نشاندهنده تعهد روشن حماس به آتشبس است.»
وی افزود: «در همین حال، ما در حال کار برای ایجاد گذرگاه امن برای حدود ۲۰۰ غیرنظامی از غزه هستیم که در حال حاضر در تونلها گرفتار شدهاند.»
پیشتر جنبش حماس اعلام کرده بود که مبارزان مستقر در منطقه رفح که تحت کنترل اسرائیل قرار دارد، تسلیم نخواهند شد. حماس از میانجیگران خواسته بود تا راهحلی برای بحران کنونی بیابند؛ بحرانی که آتشبس یکماهه را تهدید میکند.
اسرائیل نیز اعلام کرده است که بقایای جسد هدار گولدن، افسر ارتش اسرائیل که در جریان جنگ سال ۲۰۱۴ میان اسرائیل و حماس در کمینی در غزه کشته شده بود، از طریق صلیب سرخ دریافت کرده است.
گفتنی است ترکیه یکی از کشورهای امضاکننده توافق آتشبس میان اسرائیل و حماس در ماه گذشته بود؛ توافقی که با حمایت رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، همراه شد.
