تیم کریکت به نام امام خمینی(ره) در کشمیر قهرمان شد  

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسابقه نهایی مسابقات کریکت جام تابستانی روز یکشنبه در زمین ورزشی دلنه در بارامولا در شمال کشمیر بین باشگاه کریکت خمینی (ره) دلنه و KCC کانیسپورا برگزار شد.

در مجموع ۲۴ تیم از مناطق مختلف کشمیر در این مسابقات شرکت کردند. در فینال، باشگاه کریکت خمینی (ره) دلنه قرعه را برد و تصمیم گرفت که ابتدا ضربه بزند و در ۱۸ اوور ۱۷۰ ران به دست آورد. در پاسخ، KCC کانیسپورا همگی در ۱۵.۵ اوور ۱۳۰ ران کسب کردند و باشگاه کریکت خمینی (ره) دلنه با ۴۰ ران به پیروزی رسید.

باشگاه کریکت خمینی (رہ) دلنه در سال ۱۹۸۰ توسط جوانان شیعه محلی شمال کشمیر برای زنده نگه داشتن یاد امام خمینی (ره) تأسیس شد.

کریکت یک ورزش تیمی است که با توپ و چوب بین دو تیم ۱۱ نفره انجام می شود و در بسیاری از کشورهای مشترک المنافع، به ویژه در هند و پاکستان، بسیار محبوب است.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸

