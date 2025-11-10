به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته امنیتی نظارت بر فروش و دوخت لباس‌های نظامی در ریاض اعلام کرد که در جریان بازرسی‌های اخیر، تعدادی از نشان‌ها و درجه‌های نظامی غیرمجاز را توقیف کرده و دو واحد صنفی متخلف را که برخلاف مقررات اقدام به فروش و دوخت لباس‌های نظامی کرده بودند، تعطیل کرده است.

این اقدامات در چارچوب گشت‌های بازرسی و نظارتی مستمر کمیته امنیتی و به دستور شاهزاده «فیصل بن بندر بن عبدالعزیز» امیر منطقه ریاض انجام شده است. هدف از این بازرسی‌ها، مقابله با تخلفات و اجرای اقدامات قانونی علیه متخلفان عنوان شده است.

به گفته کمیته امنیتی، این عملیات بازرسی با مشارکت نهادهای مختلف از جمله وزارت گارد ملی، وزارت تجارت، ریاست امنیت کشور، پلیس منطقه ریاض، اداره گذرنامه، شهرداری منطقه و دفتر کار منطقه ریاض انجام شده است.

