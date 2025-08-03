به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جماعت اسلامی هند با صدور بیانیهای، خواستار توقف فوری فرآیند بازنگری ویژه فهرست رأیدهندگان در ایالت بیهار شد و اجرای آن را تا زمان تکمیل بررسیهای قضایی ناعادلانه خواند.
پروفسور سلیم اینجینیر، معاون رئیس جماعت اسلامی، با تأکید بر نگرانیها از احتمال حذف ناعادلانه رأیدهندگان، اظهار داشت که ادامه این روند بدون نظارت حقوقی و شفافیت لازم، مشروعیت انتخابات آتی را زیر سؤال خواهد برد.
در ادامه این بیانیه، جماعت اسلامی نسبت به اخراجهای هدفمند از بیهار، بهویژه علیه اقلیتها، هشدار داد و خواستار توقف فوری این اقدامات و بررسی حقوقی مستقل در این خصوص شد.
همچنین این نهاد اسلامی خواستار بازنگری قضایی در پرونده انفجار مالیگان شد؛ پروندهای که به باور این نهاد، با ابهامات جدی در روند دادرسی همراه بوده و مستلزم رسیدگی عادلانه و شفاف است.
جماعت اسلامی هند با این مواضع، ضمن دفاع از حقوق مدنی و سیاسی اقلیتها، خواستار تضمین دموکراسی، عدالت قضایی و پایان دادن به سیاستهای تبعیضآمیز در ایالت بیهار شده است.
