به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم باشکوه تشییع پیکر شهید حزب‌الله، مجاهد احمد علی بعالبکی، معروف به «ثائر»، در شهر سلع واقع در جنوب لبنان برگزار شد. این مراسم با حضور گسترده علما، شخصیت‌های اجتماعی، فعالان، خانواده شهید، خانواده‌های دیگر شهدا و جمعیت انبوهی از مردم همراه بود که به ندای وفاداری به خون شهیدان پاسخ دادند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با شعارهایی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی، حمایت از غزه و فلسطین و تأکید بر پایبندی به مسیر حسینی مقاومت، فضای مراسم را به صحنه‌ای از همبستگی و ایستادگی در برابر دشمنان تبدیل کردند.

تأکید بر راه قدس و مقاومت حسینی

شهید احمد بعالبکی که در مسیر قدس به شهادت رسید، در میان شعارهای وفاداری به راه مقاومت حسینی بدرقه شد. این مراسم بار دیگر نشان داد که جامعه مقاومت و حزب‌الله لبنان بر ادامه مسیر مبارزه و ایستادگی در برابر اشغالگران تأکید دارند.

در این مراسم علاوه بر خانواده شهید، خانواده‌های دیگر شهدا نیز حضور داشتند و با همراهی مردم و فعالان اجتماعی، صحنه‌ای از وحدت و همبستگی ملی و دینی را رقم زدند.

