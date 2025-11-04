انتخابات عراق | ائتلاف «جایگزین»؛ گام بلند سکولارها برای قبضه قدرت در عراق

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در روز سهشنبه ۲۰ آبانماه برابر با ۱۱ نوامبر، انتخابات پارلمانی عراق برگزار خواهد شد. به همین مناسبت، به معرفی لیستهای انتخاباتی پرداخته میشود. در ششمین قسمت، به معرفی ائتلاف جایگزین (البدیل) میپردازیم.
اضلاع اصلی ائتلاف بدیل عبارتاند از:
ائتلاف الوفاء به رهبری «عدنان الزرفی» – استاندار سابق نجف اشرف و رهبر اصلی ائتلاف
حزب کمونیست به رهبری «رائد فهمی» – وزیر اسبق علوم
حزب استقلال به رهبری «سجاد سالم» – رادیکالترین نماینده تشرینیها در پارلمان
البیت الوطنی به رهبری «حسین الغرابی» – تشرینیِ میانهرو و نماینده فعلی پارلمان
جنبش مدنی به رهبری «شروق العبایجی» – نماینده سابق
تجمع الجمهوری به رهبری «سعد الجنابی» – مالک شبکه الرشید
بههمراه چند تشکیلات کوچکتر (کفی، بناة العراق و ...)
بدیل بزرگترین ائتلاف سکولار مخالف احزاب سنتی محسوب میشود که مواضعی آشکاراً منفی نسبت به ایران و محور مقاومت دارد.
در رأس آن، «عدنان الزرفی» قرار دارد؛ چهرهای نزدیک به محافل جمهوریخواهان آمریکا و منتقد خروج نظامیان آمریکایی از عراق. تأسیس بدیل همزمان با تشدید فشارهای واشنگتن علیه بغداد بود. این ائتلاف در بیانیه آغاز فعالیت خود، الزرفی را نامزد پیشنهادی نخستوزیری اعلام کرد.
رابطه الزرفی با دیگر جریانهای سیاسی عراق پیچیده است؛ او در عین دوستی با «محمد شیاع السودانی»، منتقد سرسخت احزاب کلاسیک، روحانیت و نقش دین در سیاست است.
نفر دوم لیست، «شروق العبایجی» است؛ زنی اهل سنت و تکنوکرات که سالها در اروپا زندگی کرده و با شعار مدنیت و آزادیهای مدنی وارد رقابت شده است.
هرچند بدیل خود را پیشگام مدرنیزاسیون میخواند، اما خاستگاه رهبران آن اساساً عشیرهای است؛ الزرفی از عشیره بزرگ الزرفی در نجف و العبایجی از خاندان معروف بغداد و اطراف آن.
در جنوب عراق، بدیل بر نجف، بابل (حله)، قادسیه (دیوانیه) و ذیقار (ناصریه) تمرکز کرده است. عدم حضور پررنگ در بصره را باید در چهارچوب نوع رابطه میان «عدنان الزرفی» و «اسعد العیدانی» (رهبر ائتلاف تصمیم) تحلیل کرد.
در این میان، «سجاد سالم» و «حسین الغرابی» چهرههای تشرینیِ لیستاند؛ اولی چهرهای تند و ضد مقاومت، دومی میانهرو و نماد دانشگاهیان لیبرال.
«سعد الجنابی» نیز با حفظ فاصله از الزرفی، حضور محتاطانهای در این ائتلاف دارد.
ائتلاف بدیل امیدوار است با بسیج آراء جوانان و طبقه متوسط شهری و بهرهگیری از فضای مجازی، حدود ۵۰۰ هزار رأی کسب کند و یک فراکسیون مؤثر در پارلمان ایجاد نماید. شعار اصلی کارزار آنان «عراق بدون سهمیهبندی و بدون سلاح غیرقانونی» است.
ترکیب نامزدها نیز نشانگر گرایش نسل جدید است؛ حدود ۲۳٪ زنان در فهرست حضور دارند و میانگین سنی نامزدها حول ۴۲ سال است.
در سال ۲۰۲۰ - بعد از استعفای عبدالمهدی از نخستوزیری - برهم صالح (رئیس جمهور وقت)، الزرفی را مکلف به تشکیل کابینه کرد، اما مخالفت فراکسیونها راه را برای مصطفی الکاظمی هموار نمود.
منبع : کانال تحولات عراق
......
پایان پیام/
نظر شما