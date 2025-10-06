نتایج نهایی انتخابات پارلمانی سوریه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کنفرانس مطبوعاتی کمیته عالی انتخابات پارلمانی سوریه برای اعلام نتایج رسمی انتخابات سال 2025 برگزار شد.

نوار نجمه، سخنگوی کمیته مذکور گفت که سطح سلامت بسیار انتخابات، مهم ترین ویژگی انتخاباتی بود که در 49 حوزه انتخابیه در سوریه برگزار شد.

وی افزوود که نتایج اعلام شده نتایج نهایی و غیر قابل اعتراض است.

نوار نجمه گفت که یک سومی که توسط رئیس دوره انتقالی تعیین می‌شود، ارتباطی با هیئت‌های انتخاب کننده ندارد.

وی افزود که تاخیری که در شمارش آرا در دمشق رخ داده مساله‌ای مثبت است و نشان دهنده اهتمام نسبت به عدم سهمیه بندی است.

این انتخابات که بدون حضور مردم بود در ۱۱ استان سوریه به استثنای استان‌های با اکثریت دروزی، سویدا، حسکه و رقه که تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه هستند، برگزار شد.

