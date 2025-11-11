به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) در قرائت اولیه پیش‌نویس قانون اعدام اسرای فلسطینی را که دست به عملیات‌های شهادت طلبانه زده‌اند که در آن صهیونیست‌ها کشته شده‌اند، تصویب کرد.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی خبر داد پیش‌نویس قانون اعدام اسرای فلسطینی که در اقداماتی دست داشته‌اند که در آن صهیونیست‌ها کشته شده‌اند، با رای موافق ۳۹ عضو کنست در قرائت اولیه تصویب شد.

این رسانه اعلام کرد این جلسه شاهد درگیری لفظی «ایمن عوده» نماینده عرب کنست و «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی بود.

این قانون را حزب قدرت یهود به ریاست بن گویر ارائه کرد.

بن گویر از تمام احزاب ائتلاف حاکم و احزاب صهیونیسم در اپوزیسیون خواسته بود به این قانون رای موافق بدهند. وی این گام را یک گام تاریخی دانست.

کمیته امنیت داخلی کنست هفته گذشته این پیش‌نویس قانون را تصویب کرده بود اما باید طی روند رای گیری در قرائت‌های دوم و سوم نیز تصویب شود.

بن گویر بارها خواهان تصویب پیش‌نویس قانون اعدام اسرای فلسطینی در زندان‌های اراضی اشغالی شده بود.

وی همچنین شرایط بازداشت اسرای فلسطینی در زندان‌های اراضی اشغالی را تشدید کرده و آنها را از حقوق خود محروم کرده است. از جمله این اقدامات منع ملاقات، کاهش غذا و کاهش زمان حمام در زندان است.

به گفته منابع عبری، بعد از تصویب قانون اعدام اسرای فلسطینی توسط کنست بن گویر شیرینی پخش کرد.

بر اساس این پیش‌نویس قانون کسی که یک شهروند صهیونیست را با انگیزه دشمنی علنی یا نژادی با هدف لطمه زدن به دولت اسرائیل بکشد، حکم اعدام برای وی صادر می‌شود و این تنها مجازات است. همچنین صدور حکم مجازات اعدام در دادگاه نظامی لازم نیست که با اجماع صورت بگیرد و مجازات اعدام نیز کاهش نمی‌یابد.

