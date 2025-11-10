بحران نیروی انسانی در ارتش اسرائیل/ افزایش خدمت سربازی به ۳۶ ماه و نیاز به ۱۲ هزار سرباز جدید

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل اعلام کرد که در آغاز سال ۲۰۲۷ با کاهش چشمگیر شمار نیروهای نظامی مواجه خواهد شد و برای جبران این کمبود، نیازمند جذب ۱۲ هزار سرباز جدید است. این موضوع در جلسه استماع کمیسیون دفاعی کنست اسرائیل مطرح شد.
شای طیب، رئیس بخش برنامهریزی و مدیریت منابع انسانی ارتش اسرائیل، در این جلسه گفت: «کاهش تعداد نیروهای نظامی ایجاب میکند که مدت خدمت سربازی اجباری از ۳۰ ماه به ۳۶ ماه افزایش یابد.»
این جلسه با محوریت بررسی چالشهای ارتش در مواجهه با پدیده فرار یهودیان حریدی از خدمت نظامی برگزار شد. مونی عمار، رئیس بخش زندانهای پلیس نظامی، اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵، پلیس نظامی ۱۲۳۲ عملیات بازداشت برای متخلفان از خدمت انجام داده است؛ رقمی که بسیار فراتر از هدف سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ مورد بوده است.
اعتراضات گسترده و فشار احزاب مذهبی
در هفتههای اخیر، اسرائیل شاهد موجی از اعتراضات یهودیان حریدی علیه قانون جدید خدمت اجباری بوده است؛ قانونی که دولت قصد دارد آن را تصویب کند. احزاب مذهبی که در میانه سال جاری از دولت کنارهگیری کردند، خواهان تصویب قانونی هستند که به افراد مذهبی معافیت از خدمت نظامی بدهد؛ قانونی که مخالفان آن را «قانون فرار از خدمت» مینامند.
اعتراضات پس از حکم دادگاه عالی اسرائیل در ۲۵ ژوئن ۲۰۲۴ شدت گرفت؛ حکمی که یهودیان حریدی را ملزم به خدمت نظامی کرد و ارائه کمکهای مالی به مؤسسات دینیای که دانشآموزانشان از خدمت سربازی سر باز میزنند را ممنوع ساخت.
جمعیت حریدی و دلایل مخالفت با خدمت نظامی
یهودیان حریدی حدود ۱۳ درصد از جمعیت ۱۰ میلیونی اسرائیل را تشکیل میدهند و خدمت نظامی را به دلیل وقف زندگیشان برای مطالعه تورات رد میکنند. آنان معتقدند که ادغام در جامعه سکولار، تهدیدی برای هویت دینی و بقای جامعهشان است.
طی دهههای گذشته، یهودیان حریدی با بهرهگیری از بهانه تحصیل در مؤسسات دینی، موفق به دریافت تعویقهای مکرر خدمت شدهاند و تا رسیدن به سن معافیت که اکنون ۲۶ سال است، از خدمت نظامی گریختهاند.
