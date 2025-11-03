موافقت کمیتۀ امنیت ملی کنست اسرائیل با طرح قانون اعدام اسرای فلسطینی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس اعلام رسانههای اسرائیلی، کمیته امنیت ملی کنست امروز دوشنبه با طرح قانون اعدام اسرای فلسطینی موافقت کرد.
این طرح که از حمایت نخستوزیر بنیامین نتانیاهو برخوردار است، در مرحله اول تصویب شده و قرار است روز چهارشنبه برای رأیگیری نهایی به صحن علنی کنست ارائه شود.
بر اساس این طرح، مجازات اعدام برای اسرایی که به قتل با انگیزههای نژادی یا خصومت با جامعه اسرائیلی محکوم شدهاند، بدون نیاز به اجازه یا تشخیص قضایی الزامی خواهد بود، حکم اعدام با رأی اکثریت قضات صادر میشود و امکان تخفیف مجازات برای محکومان نهایی وجود نخواهد داشت.
زمینههای سیاسی و حقوقی
این طرح بخشی از تلاشهای گستردهتر برای تصویب مجازات اعدام در اسرائیل است. مسیر دوم این تلاشها شامل طرحی از سوی وزیر دادگستری و رئیس کمیته قانون اساسی است که هدف آن ایجاد دادگاه ویژه برای محاکمه اعضای حماس است که در حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ مشارکت داشتهاند.
طبق این طرح، دادگاه ویژه میتواند از روندهای قانونی رایج عبور کند و بر اساس قانون "منع و مجازات نسلکشی" مصوب ۱۹۵۰ عمل کند.
تعریف "مبارز غیرقانونی" در این طرح، که در سال ۲۰۰۲ قانونی شده، مبنای بازداشت افراد مظنون به مشارکت در اقدامات خصمانه علیه اسرائیل خواهد بود.
همچنین، کمیتهای متشکل از نمایندگان وزارتخانههای دادگستری، دفاع و امور خارجه تشکیل خواهد شد تا سیاستهای پیگرد قضایی را تعیین کند. اتهامات فقط از طریق دادگاه ویژه مطرح میشوند، که به معنای ایجاد ساختار قضایی موازی در اسرائیل است.
واکنشها و پیامدها
تصویب این طرح در فضای سیاسی و حقوقی اسرائیل با واکنشهای گستردهای همراه بوده است. برخی نهادهای حقوق بشری و فعالان سیاسی آن را نقض اصول دادرسی عادلانه و ابزاری برای انتقامگیری سیاسی توصیف کردهاند.
با وجود تلاش دفتر نتانیاهو برای لغو بررسی این قانون در ماه گذشته، ایتمار بن گویر وزیر امنیت ملی با آن مخالفت کرد و خواستار ادامه روند تصویب شد.
