به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی ویدئویی منتشر کرد که نشان میدهد نیروهای گردانهای القسام در غزه، تمرینی محرمانه را اجرا کردهاند که شبیهسازی عملیات ربایش «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی اسرائیل، بوده است.
بر اساس گزارش، یگان نخبه حماس در این مانور میدانی به یک محل ساختگی یورش برده و فردی با نقاب شبیه چهره بن گویر را دستگیر کرده و سپس او را میان دو خودروی وابسته به «یگان سایه» مسئول نگهداری و تأمین امنیت اسرای اسرائیلی، منتقل کردهاند.
این تمرینها پیش از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲3 (۱۵ مهر ۱۴۰۲) انجام شده و بخشی از طرحی شامل پشتیبانی آتش، پراکندن نیروهای دشمن با پهپادهای انتحاری و ربایش شخصیتهای اسرائیلی بوده است.
بن گویر در واکنش به این ویدئو در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که این موضوع به «شش تلاش قبلی برای هدف قرار دادن او و خانوادهاش» افزوده میشود و از بنیامین نتانیاهو خواست مجازات اعدام را برای اسرای فلسطینی اجرا کند.
وی افزود: «من عقبنشینی نخواهم کرد و تغییرات در نظام زندانها، تخریب خانههای غیرقانونی در صحرای نقب و تلاش برای اعمال حاکمیت اسرائیل بر مسجدالاقصی را ادامه خواهم داد».
............................
پایان پیام/ 167
نظر شما