مراسم باشکوه «روز شهید» در بیروت برگزار شد + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ امروز در لبنان «روز شهید» نامگذاری شده و مردم بیروت و رزمندگان حزبالله برنامه ویژهای را برای پاسداشت شهدای مقاومت اجرا میکنند.
شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزبالله لبنان نیز در سخنانی به مناسبت «روز شهید» بر جایگاه شهدا و مسیر مقاومت تأکید کرد.
او با نقل سخن سید حسن نصرالله گفت: «هنگامی که به شهادت میرسیم، پیروز میشویم.» شهید زندگی با ذلت را نمیپذیرد و با ایمان، شجاعت و فداکاری راه آزادی و استقلال را تداوم میبخشد.
وی افزود: «روز شهید علاوه بر بزرگداشت شهدا، تجلیل از خانوادهها و همه همراهان مسیر مقاومت است.» او نمونههایی چون شیخ راغب، سید عباس الموسوی و حاج عماد مغنیه را الگوهای ایثار و جانفشانی معرفی کرد.
او همچنین بر حمایت از مدافعان مرزهای لبنان تأکید کرد و گفت: «هدف آمریکا و اسرائیل دیگر امنیت فوری اسرائیل نیست، بلکه میخواهند در سیاست، اقتصاد و ساختار ارتش لبنان دخالت کنند و ظرفیتهای لبنان را تضعیف نمایند.»
.
...................
پایان پیام
نظر شما