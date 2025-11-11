به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری فرانسه اعلام کرد تحریک طالبان پاکستان مسئولیت بمبگذاری انتحاری امروز در مقابل مجتمع قضایی اسلامآباد را بر عهده گرفته است. این انفجار در ساعات اولیه صبح رخ داد و به کشته شدن دستکم ۱۲ نفر و زخمی شدن بیش از ۲۰ نفر انجامید.
جزئیات انفجار
پیشتر رسانههای پاکستانی از جمله شبکههای «نیو نیوز» و «سما» گزارش داده بودند که در پی این انفجار، دهها نفر کشته و زخمی شدهاند. همچنین دو مقام امنیتی پاکستان در گفتوگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کردند که انفجار توسط یک خودروی بمبگذاریشده انجام شده است.
محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، تأیید کرد که حمله انتحاری امروز باعث کشته شدن ۱۲ نفر شده است. وی گفت مهاجم قصد داشت وارد محوطه دادگاه شود اما پس از ناکامی، یک خودروی پلیس را هدف قرار داد. او افزود این اقدام «توسط عناصر تحت حمایت هند و نمایندگان طالبان افغان مرتبط با تحریک طالبان پاکستان» انجام شده است، هرچند تحقیقات همچنان ادامه دارد.
حملات پیاپی
انفجار امروز در اسلامآباد تنها یک روز پس از حمله به کالج نظامی در منطقه وانا و انفجار دیگری در قلعه سرخ دهلینو در اسلامآباد رخ داد؛ رخدادهایی که نگرانیها از افزایش تنشهای امنیتی در پاکستان را دوچندان کردهاند.
موضع طالبان پاکستان
پیش از اعلام رسمی مسئولیت حمله اسلامآباد، تحریک طالبان پاکستان در بیانیههایی که با رسانه آمریکایی سیبیاس نیوز به اشتراک گذاشته شده بود، دست داشتن در حملات اسلامآباد و وانا را رد کرده بود. با این حال، تحلیلگران امنیتی پاکستان احتمال داده بودند که این گروه پشت هر دو حمله باشد.
