به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با روز بزرگداشت سربازان کهنه‌کار در ایالات متحده، ده‌ها تن از معترضان در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا، با برگزاری تجمعی اعتراضی، مخالفت خود را با سیاست‌های دونالد ترامپ اعلام کردند.

صدها نفر از معترضان در مقابل ایستگاه اتحادیه و ساختمان کنگره آمریکا گرد آمدند و با در دست داشتن پلاکاردهایی با شعار «ترامپ باید همین حالا برود»، خواستار کناره‌گیری او شدند.

در این تجمع، پرچم‌های فلسطین نیز به چشم می‌خورد و یک پرچم بزرگ فلسطینی در مقابل ساختمان کنگره به اهتزاز درآمد؛ اقدامی که نشان‌دهنده ارتباط اعتراضات با مواضع ترامپ در قبال مسئله فلسطین بود.

برخی از معترضان با لباس‌های قرمز نمایشی و گروهی دیگر با لباس‌هایی آغشته به رنگ قرمز، پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: «چه کسی دستانش را به خون آلوده کرده است؟»

