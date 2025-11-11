به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «آویگدور لیبرمن» رئیس حزب «اسرائیل خانه ما»، در اظهاراتی کنایهآمیز، جارد کوشنر، فرستاده ویژه آمریکا به منطقه را «نخستوزیر اسرائیل بهصورت نیابتی» توصیف کرد.
لیبرمان در نشست فراکسیون حزبش در کنست، با لحنی طعنهآمیز از «نخستوزیر نیابتی جارد کوشنر» و «استیو ویتکاف»، عضو شورای امنیت ملی آمریکا، بابت سفر کوتاهشان به اسرائیل تشکر کرد.
لیبرمن خواستار تشکیل کمیته تحقیق رسمی در سطح ملی برای بررسی ناکامیهای جنگ اخیر شد و با لحنی کنایهآمیز افزود: «نتانیاهو این موضوع را به بهترین شکل توضیح داده است».
..................................
پایان پیام/ 167
نظر شما