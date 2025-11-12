به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گروه اسلامی یا به‌اصطلاح اسلام‌گرای حزب التحریر در دانمارک با انتشار بروشوری در شبکه‌های اجتماعی از مسلمانان خواسته است در انتخابات محلی و پارلمانی دانمارک شرکت نکنند و هرگونه حمایت از احزاب سکولار را حرام اعلام کرده است.

در این بروشور، حزب التحریر با اشاره به وظایف شورای‌های محلی، اعلام کرده است که بسیاری از اقدامات این نهادها، از جمله صدور مجوزهای الکل یا ثبت ازدواج زوج‌های همجنس‌گرا، با قوانین اسلام مغایرت دارد و بنابراین رأی دادن به افرادی که چنین وظایفی را انجام می‌دهند، حرام است. همچنین هرگونه حمایت از احزاب سکولار نیز در این بروشور ممنوع اعلام شده است.

با این حال، کارشناسان دینی و پژوهشگران اسلامی در دانمارک تأکید می‌کنند که هیچ آیه‌ای در قرآن مسلمانان را از مشارکت در انتخابات دموکراتیک منع نکرده است. نَوید بیگ، امام جماعت و پژوهشگر اسلام در دانشگاه اسلو، می‌گوید این بروشور صرفاً یک فراخوان به عدم رأی دادن است و دیدگاه حزب التحریر را به عنوان نظر اکثریت مسلمانان دانمارک معرفی نمی‌کند.

از سوی دیگر، تیم جنسن، پژوهشگر دین در دانشگاه دانمارک، بیان می‌کند که این گروه با ارائه نسخه‌ای محدود از اسلام سعی دارد مسلمانان دانمارکی را به پیروی از دیدگاه خود ترغیب کند، در حالی که اکثریت مسلمانان جهان و دانمارک مشارکت در انتخابات را نه تنها مجاز بلکه توصیه‌شده می‌دانند. اکثر علما، چه از شیعه و چه از اهل سنت، رأی دادن را امری مشروع و روشی برای ارتقای جامعه می‌دانند.

همچنین کارشناسان سیاسی و پژوهشگران انتخابات نیز معتقدند که تأثیر این بروشور بر میزان مشارکت مسلمانان در انتخابات بسیار محدود خواهد بود. راجر بوخ، پژوهشگر انتخابات در مؤسسه روزنامه‌نگاری دانمارک، می‌گوید حزب التحریر گروهی کوچک با تعداد اعضای محدود (حدود ۱۵۰ تا ۳۰۰ نفر) است و نماینده دیدگاه‌های حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار مسلمان دانمارک نیست.

با وجود محدود بودن نفوذ این گروه، نَوید بیگ اشاره می‌کند که ممکن است بروشور حزب التحریر در میان برخی از جوانان مسلمان ایجاد تردید و احتیاط کند و آنها را از رأی دادن بازدارد. در عین حال، او تأکید می‌کند که بسیاری از مسلمانان از این رویکرد بنیادگرایانه ناراضی هستند و این می‌تواند موجب واکنش متقابل و تشویق به مشارکت شود، به ویژه از طریق شبکه‌های اجتماعی که فعالان مسلمان دانمارک در آن حضور دارند.

............

پایان پیام