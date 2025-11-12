مفتی عربستان، مردم را به برگزاری نماز باران فراخواند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صالح الفوزان، مفتی کل عربستان سعودی و رئیس هیئت کبارالعلماء و اداره کل پژوهش‌های علمی و افتاء، در بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی عربستان (واس) منتشر کرد، از همه مردم عربستان خواست روز پنجشنبه آینده در سراسر کشور نماز استسقاء را به‌جا آورند.

وی اعلام کرد که این اقدام در پی فرمان رسمی ملک سلمان بن عبدالعزیز صادر شده است تا مردم از خداوند متعال طلب باران و رحمت کنند.

تأکید بر سنت نبوی در هنگام خشکسالی

فوزان گفت: «نماز استسقاء از سنت‌های مؤکد پیامبر اکرم (ص) است. آن حضرت در زمان خشکسالی در مدینه به سوی مصلا رفت و همراه مردم دو رکعت نماز خواند و در خطبه‌ای از خداوند نزول باران را خواست.»

وی از ائمه جمعه و وعاظ خواست در خطبه‌ها و دعاهای خود مردم را به توبه، نیکی، صدقه، روزه و دوری از کینه و دشمنی تشویق کنند تا دعای آنان برای نزول رحمت الهی مستجاب گردد.

مفتی عربستان افزود: «شایسته است مردم در حالی برای نماز استسقاء بیرون روند که لباس‌های معمولی بر تن دارند و با حالت خشوع و تضرع به سوی پروردگار رو کنند، زیرا این حالت نشانه نیاز و وابستگی کامل انسان به خداوند است.»

او تأکید کرد: «تأخیر نزول باران، حکمتی الهی دارد تا مردم به درون خود بنگرند، کوتاهی‌هایشان را جبران کنند و با توبه و بازگشت صادقانه به سوی خداوند، درهای رحمت را دوباره بگشایند.»

زمینه اقامه نماز استسقاء در عربستان

در عربستان سعودی، اقامه نماز استسقاء یکی از سنت‌های رایج در زمان تأخیر بارش‌هاست. هرگاه خشکسالی ادامه یابد، پادشاه عربستان معمولاً با صدور فرمانی، مردم را به برگزاری این نماز فرا می‌خواند.

کارشناسان هواشناسی نیز می‌گویند تأخیر در بارندگی‌های اخیر ممکن است نشانه‌ای از ضعف فصل زمستان پیش‌رو باشد که پیامدهایی منفی بر منابع آبی و محصولات کشاورزی این کشور بر جای خواهد گذاشت.

با وجود پیشرفت‌های فنی در حوزه آب‌شیرین‌کن‌ها، بسیاری از مناطق عربستان همچنان وابسته به نزولات آسمانی هستند و برگزاری نماز استسقاء، جلوه‌ای از سنت دیرینه بازگشت مردم به معنویت در برابر خشکسالی‌های مکرر است.

........

پایان پیام/