به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس اسرائیل سه فوتبالیست اهل شهر اشغالی نتانیا را به اتهام تجاوز به یک گردشگر آمریکایی ۲۹ ساله در تلآویو بازداشت کرد. به گزارش رسانههای اسرائیلی، قربانی پس از ملاقات با یکی از متهمان در جریان یک شب تفریحی، در مهمانسرایی در مرکز تلآویو مورد تعرض قرار گرفت و احتمال میرود که پیش از این حادثه دارو به او داده شده باشد.
تحقیقات اولیه نشان داد که یکی از متهمان، زن گردشگر را ملاقات کرده و سپس دو دوست دیگر خود را به اتاق مهمانسرا فراخوانده است. پلیس پس از جمعآوری شواهد از صحنه و بازجویی از شاهدان، سه مرد ۲۱ تا ۲۵ ساله را در شب دوشنبه بازداشت کرد. این افراد شامل دو بازیکن فعال لیگ اصلی و لیگ A اسرائیل و یک بازیکن اسبق بودند.
وکلای یکی از متهمان اعلام کردند موکلشان اتهامات را رد کرده و مدعی است که «تمام تعاملات با رضایت بوده و تجاوز رخ نداده است». با این حال، پلیس درخواست کرده است که متهمان در بازداشت باقی بمانند تا تحقیقات ادامه یابد و آنها در جلسهای در دادگاه بخش تلآویو حاضر شوند.
این پرونده در حالی رسانهای شده که طی سالهای اخیر گزارشهای متعددی از خشونتهای جنسی علیه فلسطینیان توسط نیروهای اسرائیلی منتشر شده است. مرکز فلسطینی حقوق بشر (PCHR) اخیراً از وقوع کمپین «سیستماتیک شکنجه جنسی» علیه بازداشتشدگان فلسطینی از نوار غزه خبر داده و شواهدی از تجاوز، برهنگی اجباری، سوءاستفاده با اشیاء و حیوانات و تحقیر روانی را ارائه کرده است.
حوادث اخیر همچنین با افشای موارد تجاوز به فلسطینیان در زندانهای اسرائیل و گزارشهای گذشته از قربانیان برجسته خشونت جنسی، توجه جهانی را به الگوی تکرارشونده تعرض و سوءاستفاده جنسی در این کشور جلب کرده است. این پرونده تازه، نمونهای دیگر از نگرانیهای حقوق بشری درباره امنیت گردشگران و بازداشتشدگان در اسرائیل است.
