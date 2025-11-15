به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد که شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه آینده درباره پیشنهاد آمریکا در خصوص طرح دونالد ترامپ برای توقف جنگ در غزه رأیگیری خواهد کرد.
این اقدام پس از فشارهای واشنگتن برای حمایت از طرحی صورت میگیرد که با مخالفتهای روسیه و چین و همچنین ارائه طرح جایگزین از سوی مسکو مواجه شده است.
ایالات متحده روز جمعه تلاشهای خود را برای دستیابی به اجماع در سازمان ملل درباره طرح ویژهاش برای غزه افزایش داد، در حالی که روسیه پیشنویس دیگری را توزیع کرد که اشاره به تشکیل یک «قدرت انتقالی» به ریاست ترامپ را حذف کرده و از سازمان ملل خواسته گزینههایی برای ایجاد نیروی بینالمللی جهت برقراری ثبات ارائه دهد.
کارولین رودریگز برکیت، سفیر غنا در سازمان ملل، در گفتوگویی با روزنامه «العربی الجدید» اعلام کرد که بعید است شورای امنیت پیش از آغاز هفته آینده درباره هیچیک از دو پیشنویس آمریکایی و روسی رأیگیری کند.
ایالات متحده به همراه هشت کشور دیگر که در دستیابی به آتشبس شکننده در غزه نقش داشتند، روز جمعه خواستار «تصویب سریع» پیشنویس آمریکایی توسط شورای امنیت شدند. از میان این هشت کشور، تنها پاکستان عضو شورای امنیت است.
بیانیه مشترک آمریکا با قطر، مصر، امارات، عربستان سعودی، اندونزی، پاکستان، اردن و ترکیه منتشر شد. این بیانیه پس از آن صادر شد که آمریکا با اعتراضاتی روبهرو شد و تغییراتی در پیشنویس خود در سازمان ملل ایجاد کرد تا زبان دقیقتری درباره حق تعیین سرنوشت فلسطینیان در آن گنجانده شود.
یک دیپلمات سازمان ملل که نخواست نامش فاش شود، گفت: انتظار میرود پیشنویس آمریکایی و طرح روسی اوایل هفته آینده به رأی گذاشته شوند. وی افزود: طرح آمریکا میتواند ۹ رأی لازم برای تصویب را کسب کند، در حالی که احتمال دارد روسیه و چین به جای استفاده از حق وتو، از رأیگیری خودداری کنند. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد که طرح ترامپ برای آتشبس «بهترین مسیر برای صلح در خاورمیانه» است و افزود که این پیشنهاد میتواند به پیشبرد تلاشها در این زمینه کمک کند.
