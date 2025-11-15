به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان امداد و نجات فلسطین روز شنبه اعلام کرد که ده‌ها خیمه متعلق به آوارگان در منطقه المواصی، غرب شهر خان یونس در جنوب نوار غزه، بر اثر بارش شدید باران غرق شده است.

سرزمین‌های فلسطینی از بامداد جمعه تحت تأثیر یک سامانه جوی همراه با هوای سرد، بادهای شدید و باران‌های سیل‌آسا قرار گرفته‌ است؛ شرایطی که رنج حدود یک‌ونیم میلیون آواره در نوار غزه را دوچندان کرده و خیمه‌های فرسوده آنان را در معرض نابودی قرار داده است.

سازمان امداد و نجات فلسطین در بیانیه‌ای افزود: «تیم‌های ما با ده‌ها خیمه در اردوگاه‌های آوارگان که در مناطق مختلف المواصی خان یونس دچار آب‌گرفتگی شده‌اند، در حال مقابله هستند.»

دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین نیز روز جمعه اعلام کرد: «با آغاز فصل زمستان، رنج شهروندان افزایش یافته و فاجعه انسانی برای نزدیک به یک‌ونیم میلیون نفر از مردم ما که در خیمه‌ها زندگی می‌کنند، تشدید شده است. باران‌های سیل‌آسا خیمه‌های فرسوده آنان را غرق کرده و بادهای شدید باقی‌مانده آن‌ها را از بین برده است.»

آوارگان در شرایطی بسیار دشوار زندگی می‌کنند؛ نبود امکانات اولیه، دشواری دسترسی به نیازهای اساسی و کمبود خدمات حیاتی به دلیل ادامه محاصره رژیم صهیونیستی، وضعیت آنان را بحرانی‌تر کرده است.

بیشتر این آوارگان در خیمه‌های فرسوده سکونت دارند. دفتر رسانه‌ای دولت در غزه در پایان سپتامبر گذشته اعلام کرده بود که حدود ۹۳ درصد از خیمه‌های موجود ـ یعنی ۱۲۵ هزار خیمه از مجموع ۱۳۵ هزار خیمه ـ قابل سکونت نیستند.

در طول حدود دو سال گذشته، ده‌ها هزار خیمه به دلیل حملات مستقیم یا غیرمستقیم رژیم صهیونیستی آسیب دیده‌اند و برخی دیگر نیز در اثر شرایط طبیعی مانند گرمای شدید تابستان و باران و بادهای زمستانی فرسوده شده‌اند.

