سازمان امداد و نجات غزه: نیم میلیون خانواده در شرایط انسانی بحرانی قرار دارند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بارش شدید باران‌ در نوار غزه روز جمعه، فاجعه انسانی ساکنان این منطقه را که بیش از دو سال است از پیامدهای تجاوز رژیم صهیونیستی رنج می‌برند، تشدید کرد. با وجود گذشت بیش از یک ماه از آغاز آتش‌بس، بحران انسانی همچنان ادامه دارد و هشدارها از وخامت اوضاع در فصل زمستان خبر می‌دهند.

نخستین موج بارش‌ها، خیمه‌های آوارگان را در هم کوبید، بسیاری از آن‌ها را تخریب کرد و هزاران خانواده را بی‌سرپناه ساخت، در حالی که کمبود شدید خدمات اساسی همچنان ادامه دارد. ساکنان از غرق شدن مناطق وسیع و نابودی وسایل و لباس‌هایشان شکایت دارند، زیرا باران خیمه‌هایشان را فرا گرفته و آب به مناطق ویران‌شده در سراسر غزه نفوذ کرده است.

غرق خیمه‌ها و تداوم ویرانی

باران‌های سیل‌آسا از صبح جمعه آغاز شد و به دلیل ورود یک سامانه جوی عمیق، سیلاب‌ها و برکه‌های آب، بسیاری از خیمه‌ها را محاصره کردند. آب باران به خیمه‌های فرسوده با سقف‌های سوراخ نفوذ کرد و تلاش‌های مردم برای حفاظت از خیمه‌ها بی‌نتیجه ماند. بسیاری از خانواده‌ها آواره شدند و خاکریزهای ایجادشده توسط مردم نیز فرو ریخت و حجم زیادی از آب وارد خیمه‌ها شد.

خانواده‌ها از خیس شدن کامل وسایل و از دست دادن پوشاک زمستانی برای کودکانشان شکایت دارند. بادهای شدید نیز خیمه‌های زیادی را به‌ویژه در مناطق ساحلی و مواصی خان یونس در جنوب غزه از جا کند.

شهادت آوارگان

عبدالحکیم نجار، یکی از آوارگان خان یونس، گفت: «خیمه ما با شش عضو خانواده در برابر باران دوام نیاورد. با پلاستیک سوراخ‌ها را پوشاندم اما بی‌فایده بود. لذا مجبور شدم وسایل را به خیمه یکی از اقوام منتقل کنم.»

او افزود که به دلیل کمبود شدید ذخایر، نتوانسته خیمه جدیدی از نهادهای امدادی دریافت کند. غزه اکنون به حدود ۳۰۰ هزار خیمه جدید نیاز دارد، اما رژیم صهیونیستی تنها اجازه ورود مقادیر محدودی داده است.

عبیر، معروف به "ام ایمن"، ساکن غرب دیرالبلح، گفت: «باران که پیش‌تر مایه شادی بود، اکنون به کابوس تبدیل شده است. همه خانواده‌ها از نفوذ آب و سرمای شدید رنج می‌برند، به‌ویژه با نبود پتو و وسایل گرمایشی، به دلیل قطع برق.» او از مرگ کودکان در زمستان گذشته به دلیل سرما یاد کرد و از تکرار این فاجعه ابراز نگرانی نمود.

هشدار دفاع مدنی

سازمان امداد و نجات غزه اعلام کرد که ده‌ها تماس استغاثه از خانواده‌های آواره دریافت کرده است. موارد غرق خیمه‌ها در مناطق مختلف شهر غزه از جمله النفق، الدرج، الیرموک و الزیتون، همچنین در اردوگاه الشاطئ و مناطق دیرالبلح و البریج و اطراف بازار النصیرات گزارش شده است.

سازمان امداد و نجات غزه از جامعه بین‌المللی و کشورهای ضامن آتش‌بس خواست تا به وضعیت نیم میلیون خانواده آواره رسیدگی کنند و برای کاهش رنج آنان، هرچه سریع‌تر خانه‌های آماده و خیمه‌های جدید، به‌ویژه در آغاز فصل زمستان وارد غزه شود.

..............................

پایان پیام/ 167