شیراز، الگوی تلفیق دین، حماسه و هنر در توسعه شهری

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، آیین رونمایی از سند مداخله فرهنگی در گورستان تاریخی دارالسلام با حضور حجتالاسلام والمسلمین لطفالله دژکام، نماینده ولیفقیه در استان فارس و امامجمعه شیراز، برگزار شد.
آیتالله دژکام در این مراسم با اشاره به اهمیت توجه به هویت تاریخی و فرهنگی شیراز، اظهار داشت: از شهردار محترم شیراز تشکر میکنم که به نیازهای این کلانشهر بهعنوان یکی از نمادهای ایران اسلامی توجه دارند. ایشان در کنار اجرای پروژههای بزرگ عمرانی مانند توسعه خطوط مترو، بزرگراهها و پلها، به مسائل فرهنگی و معنوی شهر نیز عنایت ویژه دارند. این نگاه جامع در مدیریت شهری، شایسته تقدیر است.
وی با اشاره به سند رونماییشده افزود: ظاهر این جلسه، رونمایی از یک سند است، اما آنچه اهمیت دارد، تدبیر و اندیشهای است که پشت این سند قرار دارد. شهردار محترم نیز به برنامههای پس از رونمایی اشاره کردند که شامل تدوین منشور اخلاقی گردشگری در محدوده دارالسلام میشود.
نماینده ولیفقیه در فارس با تأکید بر ضرورت دقت در مفاهیم بهکاررفته در اسناد فرهنگی گفت: هر سندی در ابتدای خود نیازمند تعریف دقیق مفاهیم کلیدی است. حتی واژههایی مانند بازآفرینی باید بهدرستی تعریف شوند تا در مقام اجرا دچار برداشتهای متفاوت نشویم. ما طلاب نیز از تعریف آغاز میکنیم؛ نخست باید بدانیم درباره چه چیزی سخن میگوییم.
وی ادامه داد: وقتی سندهایی مانند سند حرم سوم یا سند مداخله در دارالسلام تدوین میشود، سازمانهای فرهنگی باید مفاهیم آن را بهگونهای تبیین و ترویج کنند که در گذر زمان دچار تغییر معنا نشوند. ثبات در فهم مفاهیم و اصول، لازمه پیشبرد صحیح این اسناد است.
آیتالله دژکام سه اصل حاکم بر مداخلات فرهنگی در گورستان دارالسلام را چنین برشمرد: رعایت احکام شرعی قبور مؤمنین هرگونه اقدام باید در چارچوب شرع مقدس باشد، حفظ جنبههای میراثی و تاریخی: مداخلات نباید منجر به تخریب یا آسیب به ارزشهای تاریخی و فرهنگی مجموعه شود. شفافسازی مسائل حقوقی: موضوعاتی مانند مالکیت، وقفیت و مسئولیتها باید بهروشنی مشخص شوند.
امامجمعه شیراز با اشاره به جایگاه فرهنگی این شهر افزود: رهبر معظم انقلاب فرمودهاند اگر بخواهیم جایی را مثال بزنیم که دین، حماسه و هنر در آن تلفیق شده باشد، شیراز است. این پروژه باید بهگونهای اجرا شود که نخستین نمونه موفق از این تلفیق در حوزه گردشگری فرهنگی باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شیراز بهواسطه صدور فرهنگ، جایگاه جهانشهری یافته است. از دوران حافظ تاکنون، شبکههای فرهنگی گستردهای از شیراز به کشورهای مختلف از جمله آلمان و ترکیه شکل گرفتهاند. این شهر واقعاً فرهنگساز است و باید این ظرفیت را در مسیر توسعه متوازن حفظ و تقویت کنیم.
