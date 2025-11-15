  1. صفحه اصلی
مدیرکل میراث فرهنگی فارس:

گورستان‌ها عامل سازندگی انسان‌اند؛ دارالسلام میزبان بزرگان تاریخ شیراز

مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس، در آیین رونمایی از سند مداخله فرهنگی در گورستان تاریخی دارالسلام، با اشاره به جایگاه معنوی آرامستان‌ها، آن‌ها را عاملی مؤثر در سازندگی انسان دانست و دارالسلام را محل آرامش بزرگان تاریخ شیراز معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، بهزاد مریدی در مراسم رونمایی از سند رویکرد مداخله فرهنگی در گورستان تاریخی دارالسلام، با تأکید بر اهمیت معنوی و فرهنگی آرامستان‌ها، گفت: بر اساس دیدگاه‌های علامه طباطبایی، گورستان‌ها نقشی مؤثر در سازندگی انسان دارند؛ چرا که انسان را به تأمل در حقیقت حیات و مرگ وادار می‌کنند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه دارالسلام در تاریخ و فرهنگ شیراز افزود: این گورستان تاریخی، محل آرامش بزرگان و مفاخر این شهر است؛ چهره‌هایی که هر یک بخشی از هویت و تاریخ شیراز را شکل داده‌اند.

مریدی با استقبال از تدوین سند مداخله فرهنگی برای دارالسلام، این اقدام را گامی مهم در جهت حفاظت و احیای میراث معنوی شهر دانست و اظهار کرد: دارالسلام تنها یک مکان تدفین نیست، بلکه گنجینه‌ای از تاریخ، فرهنگ و باورهای مردم شیراز است که باید با نگاه فرهنگی و پژوهشی مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان از پژوهشگران، هنرمندان و صاحب‌نظران دعوت کرد تا با مشارکت فعال در مستندسازی و بازآفرینی این مجموعه، به حفظ و معرفی بهتر آن کمک کنند.

