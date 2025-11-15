به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، بهزاد مریدی در مراسم رونمایی از سند رویکرد مداخله فرهنگی در گورستان تاریخی دارالسلام، با تأکید بر اهمیت معنوی و فرهنگی آرامستان‌ها، گفت: بر اساس دیدگاه‌های علامه طباطبایی، گورستان‌ها نقشی مؤثر در سازندگی انسان دارند؛ چرا که انسان را به تأمل در حقیقت حیات و مرگ وادار می‌کنند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه دارالسلام در تاریخ و فرهنگ شیراز افزود: این گورستان تاریخی، محل آرامش بزرگان و مفاخر این شهر است؛ چهره‌هایی که هر یک بخشی از هویت و تاریخ شیراز را شکل داده‌اند.

مریدی با استقبال از تدوین سند مداخله فرهنگی برای دارالسلام، این اقدام را گامی مهم در جهت حفاظت و احیای میراث معنوی شهر دانست و اظهار کرد: دارالسلام تنها یک مکان تدفین نیست، بلکه گنجینه‌ای از تاریخ، فرهنگ و باورهای مردم شیراز است که باید با نگاه فرهنگی و پژوهشی مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان از پژوهشگران، هنرمندان و صاحب‌نظران دعوت کرد تا با مشارکت فعال در مستندسازی و بازآفرینی این مجموعه، به حفظ و معرفی بهتر آن کمک کنند.

