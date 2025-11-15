به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام «سید علیرضا تکیهای» امروز شنبه، 24 آبان 1404 در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مازندران، با اشاره به اهمیت اعتکاف در ترویج معارف دینی و تربیت معنوی نوجوانان و جوانان، گفت: اعتکاف تجربهای ماندگار است که تأثیرات آن حتی در افراد کمسن و سال نیز قابل مشاهده است.
مسئول ستاد مرکزی اعتکاف کشور با بیان نمونههایی از تجربههای شخصی و میدانی، افزود: در سالهای اخیر شاهد بودیم که برگزاری اعتکاف، حتی برای افرادی از دیگر مذاهب، موجب گرایش به اسلام و شیعه شده است. این جاذبه معنوی و آموزشی اعتکاف، در نسل جوان و نوجوان، اهمیت ویژهای دارد.
وی با یادآوری اهتمام آیتالله لائینی به این فریضه دینی گفت: ایشان با وجود برنامههای فشرده، همواره در نشستها و فعالیتهای اعتکاف حضور فعال دارند و با همین حضور، الگویی عملی از رعایت مناسک و معارف دینی برای ما فراهم کردهاند.
حجتالاسلام تکیهای تصریح کرد که اعتکاف باید با بهرهگیری از خاطرهگویی، روایت تجربیات و استفاده از هنر و ابزارهای روانشناسی برای نوجوانان و جوانان، تثبیت شود و افزود: دستور مقام معظم رهبری نیز بر تثبیت اثرگذاری اعتکاف و توجه ویژه به تغییرات روحی و معنوی شرکتکنندگان تأکید دارد.
مسئول ستاد مرکزی اعتکاف کشور در ادامه به ضرورت هماهنگی خانوادهها، مسئولان آموزشی و جامعه برای ایجاد نگاه واحد درباره اعتکاف اشاره کرد و گفت: تجربه نشان داده است که همصدایی خانواده و محیط آموزشی، زمینه گرایش جوانان به اعتکاف را تقویت میکند.
وی همچنین بر ضرورت توجه به زیرساختهای مساجد و فراهم کردن امکان حضور تمامی علاقهمندان در برنامههای اعتکاف تأکید کرد و افزود: با آمادهسازی مناسب مساجد و مشارکت متولیان، میتوان از محرومیت افراد جلوگیری کرد و دسترسی به این تجربه معنوی را برای همه فراهم ساخت.
در پایان، حجتالاسلام تکیهای اظهار امیدواری کرد که آموزهها و توصیههای نماینده ولی فقیه در مازندران برای تقویت و استمرار اعتکاف در سطح منطقهای و ملی مورد استفاده قرار گیرد و گفت: این تجربیات میتواند به تدوین دستورالعملهای علمی و عملی برای ارتقای کیفیت اعتکاف منجر شود.
-------------------------
پایان پیام/۳۴۴
نظر شما