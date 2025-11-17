به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «یدیعوت آحرونوت» رژیم صهیونیستی به نقل از یک مقام بلندپایه نوشت که احتمال تصویب پیش‌نویس قطعنامه آمریکا درباره غزه در شورای امنیت افزایش یافته است و نشانه‌هایی از پذیرش گسترده در میان اعضای شورا دیده می‌شود.

این مقام تأکید کرد که احتمال حذف عبارت «دولت فلسطینی» از متن قطعنامه بسیار ضعیف است، هرچند برخی طرف‌ها در داخل اسرائیل با درج آن مخالفت کرده‌اند، اما موضع بین‌المللی تمایلی به تغییرات اساسی در متن ندارد.

برآوردهای اسرائیلی نشان می‌دهد مسیر برای تصویب طرح آمریکایی هموار شده و این امر می‌تواند مرحله‌ای حساس سیاسی و دیپلماتیک درباره آینده غزه و ترتیبات پس از جنگ را رقم بزند.

در همین حال، گروه‌ها و جریان‌های فلسطینی اعلام کردند که الگوی عربی ـ اسلامی برای اداره غزه، گزینه‌ای است که بیشترین پذیرش را در مرحله آینده خواهد داشت. آنها بر تثبیت حاکمیت فلسطین و رد هرگونه ترتیباتی که استقلال تصمیم ملی را خدشه‌دار کند، تأکید کردند.

این گروه‌ها خواستار ایجاد سازوکارهای بین‌المللی برای محاکمه اسرائیل به دلیل نقض‌های مداوم، از جمله گرسنه نگه‌داشتن مردم از طریق کنترل گذرگاه‌ها و جلوگیری از ورود کمک‌ها شدند.

گروه‌های فلسطینی همچنین بار دیگر مخالفت قاطع خود را با هرگونه قیمومیت، حضور نظامی خارجی یا ایجاد پایگاه‌های بین‌المللی در غزه اعلام کردند و این اقدامات را تعرض مستقیم به حاکمیت ملی دانستند.

آنها تصریح کردند که وظایف هر نیروی بین‌المللی باید صرفاً به حفاظت از غیرنظامیان، تضمین جریان کمک‌ها و جداسازی نیروها محدود شود و این نیرو باید تحت نظارت سازمان ملل عمل کرده و صرفاً با نهادهای رسمی فلسطینی همکاری کند.

گفتنی است شورای امنیت سازمان ملل امروز دوشنبه برای رأی‌گیری درباره قطعنامه جامع آمریکا که آینده غزه پس از جنگ را تعیین می‌کند تشکیل جلسه می‌دهد.

منابع سیاسی به «یدیعوت آحرونوت» گفته‌اند که انتظار نمی‌رود روسیه و چین ـ دو عضو دائم شورا ـ از حق وتو استفاده کنند و احتمالاً یا رأی ممتنع خواهند داد یا هنگام رأی‌گیری در جلسه حضور نخواهند داشت.

