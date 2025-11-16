هشدار انصارالله به عربستان: جنگ پیش‌ رو نبرد حق و باطل است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش‌ها حاکی از آن است که عربستان سعودی با حمایت مستقیم آمریکا در حال آماده‌سازی طرحی جدید در ریاض است؛ طرحی که در حالی دنبال می‌شود که ریاض تاکنون پیشنهادهای صلح صنعا را نپذیرفته است.

هشدار دفتر سیاسی انصارالله

محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی انصارالله، در پیام خود خطاب به عربستان و ارتش این کشور گفت: «جنگ پیش‌ رو نبردی تعیین‌کننده است؛ نه میان یمن و سرزمین حرمین، بلکه میان حق و باطل و ایمان و نفاق.»

البخیتی عربستان را به آغاز جنگ از واشنگتن، غارت اموال امت اسلامی، همکاری با رژیم صهیونیستی علیه فلسطین و مقابله با دین متهم کرد.

........

پایان پیام/