به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه قدس اشغالی امروز (یکشنبه) حکمی صادر کرد که بر اساس آن، جلسه محاکمه شیخ عکرمه صبری، خطیب مسجد الاقصی، برای سه‌شنبه آینده برگزار خواهد شد. این تصمیم در پی کیفرخواست دادستانی رژیم اسرائیل علیه او مطرح شده است.

اتهامات مطرح‌شده علیه صبری شامل «تحریک به تروریسم» است؛ به عقیده مقامات اسرائیلی، صبری در سخنرانی‌های عمومی و خطبه‌هایش از نیروهای مقاومت فلسطینی تمجید کرده است. یکی از این موارد، سخنرانی او در مراسم ختم عدی التمیمی در اردوگاه شعفاط و رائد حازم در جنین در سال ۲۰۲۲ است. همچنین، او به خاطر تسلیت‌گفتن در نماز جمعه مسجد الاقصی در پی شهادت اسماعیل هنیه، رهبر حماس، متهم شده است!

خالد زبارقه، وکیل مدافع صبری، این اتهامات را بخشی از «پیگرد سیاسی، مذهبی و فکری» دانسته و گفته است که مقامات صهیونیستی از مواضع مذهبی و سیاسی صبری ناراضی‌اند و تلاش می‌کنند صدای او را سرکوب کنند.

از سوی دیگر، رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده‌اند که صبری نه‌فقط به حمایت از مقاومت متهم است، بلکه به نشر مطالب ضداسرائیلی و «تشویق به خشونت» نیز اشاره شده است. او متهم است در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود در مسجد الاقصی، اسماعیل هنیه را «شهید» خوانده و برای وی طلب مغفرت کرده است!

در کارنامه حقوقی صبری، سوابق پیشین نیز دیده می‌شود: او پیش‌تر به خاطر اظهاراتش در حمایت از افراد مسلح فلسطینی در سال ۲۰۲۲ تحت پیگرد بوده است.

طبق گزارش‌ها، مقامات رژیم صهیونیستی قصد دارند اقامت دائم او را لغو کنند؛ وزیر کشور این رژیم از لغو مجوز اقامت او سخن گفته است.

عکرمه صبری از چهره‌هایی است که صدایش به عنوان نماینده مقاومت و حمایت از مقاومت در بین جامعه فلسطینی اهمیت دارد.

