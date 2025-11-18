آمریکا تمامی دیدارهای فرمانده ارتش لبنان در واشنگتن را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت آمریکا به طرف لبنانی اطلاع داد که تمامی دیدارهای برنامه‌ریزی‌شده برای فردا در واشنگتن با «رودولف هیکل» فرمانده ارتش لبنان، لغو شده است.

منابع دیپلماتیک تأکید کردند این تصمیم صرفاً یک اقدام پروتکلی نیست، بلکه نشانه‌ای از تغییر رویکرد واشنگتن برای فشار بر ارتش لبنان به‌منظور تغییر عقیده نظامی و بازتعریف نقش و جهت‌گیری‌های آن در پرونده‌های حساس است.

بر اساس داده‌های موجود، نارضایتی آمریکا این بار مستقیماً متوجه نهاد نظامی لبنان است. واشنگتن معتقد است ارتش در برابر مجموعه درخواست‌های مطرح‌شده از سوی دولت جدید آمریکا، از جمله موضوع سلاح حزب‌الله، تنظیم روابط با اسرائیل و تغییر رویکرد در تعریف «دشمن»، همکاری کافی نشان نداده است. منابع افزودند که این فشارها تحت تأثیر شخصیت‌های آمریکایی نزدیک به اسرائیل شدت گرفته و در ساعات اخیر به‌وضوح نمود یافته است.

واشنگتن همچنین به‌طور آشکار نسبت به بیانیه اخیر ارتش لبنان اعتراض کرده و آن را «علیه اسرائیل و نادیده گرفتن نقش حزب‌الله» دانسته است. این موضع با حمله بی‌سابقه لیندسی گراهام و جونی ارنست، سناتورهای آمریکایی همراه شد. آنان ارتش لبنان را در برابر حزب‌الله ضعیف توصیف کرده و گراهام صراحتاً گفت: ارتش لبنان دیگر «سرمایه‌گذاری خوبی» برای آمریکا نیست.

منابع مطلع تأکید کردند که هرگونه تغییر اساسی در پرونده‌های مرتبط با حزب‌الله یا روابط با اسرائیل نیازمند تصمیم سیاسی کامل است و ارتش صلاحیت تعیین تکلیف در این زمینه‌ها را ندارد. آنان هشدار دادند که فشارهای بیشتر یا شروط غیرقابل اجرا، می‌تواند ارتش را تضعیف کرده یا حتی در معرض فروپاشی قرار دهد؛ نهادی که آخرین عنصر ثبات در لبنان محسوب می‌شود.

در زمینه کمک‌های نظامی نیز گفته شد که حمایت آمریکا از ارتش لبنان محدود و پراکنده است و بیشتر شامل تجهیزات سبک و برنامه‌های آموزشی می‌شود؛ بنابراین تهدید به قطع این کمک‌ها بیشتر جنبه سیاسی و نمادین دارد تا تأثیر واقعی.

منابع دیپلماتیک افزودند که لغو دیدارهای رودولف هیکل پیامی مستقیم به ارتش لبنان است و نشان می‌دهد واشنگتن در حال بازنگری در روابط خود با این نهاد است و ممکن است در آینده شروط سخت‌گیرانه‌تری مطرح کند.

این اقدام بیانگر تشدید تنش در روابط دو طرف و ورود آمریکا به رویکردی سخت‌تر نسبت به لبنان است؛ در حالی که ارتش بار دیگر در مرکز کشمکش سیاسی و دیپلماتیک قرار گرفته است.

